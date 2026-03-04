ブームは「シール帳」から「お菓子帳」に？子どもたちを惹きつける魅力とは？

中身そのまま貼ってコレクション

2025年度も残り1か月。子どもたちに、この1年で何が流行ったかを聞いて特に多かったのがー

「お菓子帳。3年生2年生、5年生の子たちもやってた」（小3女子）

「お菓子帳が流行っている」（中1女子）

【お菓子帳】とは、バインダーやファイルに駄菓子や小袋のお菓子を袋のまま両面テープで貼り付けたコレクションブックのこと。

SNS上では「作ってみた」動画が数多く投稿され、お菓子メーカーやコンビニも公式アカウントで紹介するほど注目されています。

それにしても、ナゼお菓子？

小5女子：

「シールは最近整理券になっちゃって、整理券とれないと買えない」

人気のあまり今やシールは全国的に品薄状態。そこで、シールの代わりとしてお菓子をコレクションし、友達同士で交換をして楽しむのだといいます。

この日集まったのはダンス教室の友達6人。それぞれがお菓子帳を持って来ていますが、厚さ20cmほど、重さ1720gと特大サイズのお菓子帳も。

どんなお菓子がコレクションされているのか見せてもらうと…

れいらさん（小6）：

「ここが、ねるねるねるね。大きいし、分厚い。その方がお菓子帳が映える」

お菓子の大きさでインパクトを出したり、パッケージの色を統一するなど“見栄えを重視”して貼るのが、ポイントなんだとか。

「これ欲しい」「いいよ、じゃあねこれ欲しい」「これいい？」「いいよ、いいよ」などワイワイしながらのお菓子交換。

さくらこさん（小4）と、こはるさん（小5）の間で交渉が成立したのは、「柿の種サンダー」（約40円※番組調べ）と、原宿系バズるスイーツクリエイター・しなこプロデュースの「セボンスターマシュマロ」（648円）の交換。

値段的に少しバランスが悪いようにも感じますが、子どもたちの交換の基準は値段ではないようです。

さくらこさん：

「自分が持っていないお菓子。あとは今食べたいな〜って（笑）」

れいらさん：

「初めて見たものは気になる」

決まった基準があるわけではなく、その時の好みや持っているかどうかが大事。しかも、自分がちょうどいいお菓子を持っていない時は「○○予約」などお菓子に付箋を貼ってキープするシステムもあるようです。

「言える力」を育てるツールにも

お菓子交換会は、友達同士だけではありません。

週に2回ほど交換会をしているというのは、姉・かえでさん（小4）と妹・あおいさん（小2）の姉妹。

かえでさんが選ぶのは、「食べたことがないもの。大きいものやおいしい物」との一方で、あおいさんは「梅干し。おいしいから」とのこと。

好みが違う姉妹の交換は、一筋縄ではいきません。

姉：「これいい？」妹：「だめ」

姉：「これいい？」妹：「だめ！」

姉：「何もいいものないじゃん」

妹：「これいい？」姉：「ぜ〜ったいにだめ！」

結局最後はお姉さんのチョコが気になり出したあおいさん。無事交換が成立しました。

母親：

「交渉もすごく楽しそうだし、『ダメって言われるの嫌だな、でも1回聞いてみようかな』という勇気だったり、交換で経験できるものがある」

魅力は「安い」＆「どこでも買える」

シール帳の次に注目されるお菓子帳。シールがなかなか手に入らないという理由以外にも、子どもたちを惹きつける魅力があるようです。

「“おいしい”から。やったあとに食べられる」（小4女子）

「お菓子ならコンビニとかスーパーで“すぐ買える”」（30代母親）

他にも、嬉しいポイントがー

「シールよりは“お金が安い”（笑）」（小5女子）

「シール帳だと1冊1万円。お菓子帳は“全然安い”。駄菓子で済むので」（30代母親）

作るのに1冊・1万円かかるシール帳に比べ、駄菓子で作れるお菓子帳なら、なんと1ページ200〜300円ほど。1冊埋めても3000円以下という安さも魅力だといいます。

一方、保護者からは「汚い手で触っているかも…」「古いお菓子が混じっていたら…」など、衛生面を気にする声も。

そこで、お菓子帳の表紙に除菌ティッシュを貼り付けたり、パッケージデザインを邪魔しないように賞味期限を書いたりする人も。

お菓子帳には、子どもたちの創意工夫が詰め込まれていました。

（THE TIME,2026年3月2日放送より）