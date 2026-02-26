タレントの岡田美里（64）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。22年に再々婚した夫との生活について語った。

岡田は1989年にタレントの堺正章と結婚。長女・菊乃、次女・小春をもうけたが、2001年に離婚した。03年にスポーツインストラクターの男性と再婚するも08年に離婚。22年5月、60歳で幼なじみで貿易会社を経営する2歳年上の一般男性と再々婚した。

司会の黒柳徹子は岡田について「おととし、移住なさった山梨でお母さまをみとられました」と紹介。「現在は東京に拠点を移し、趣味の手芸や菜園に挑む毎日だそうでございます」と続けた。

また「介護が終わって、現在は東京で夫婦円満の暮らしをしてらっしゃるそうですけれども、ご主人はいろいろ手伝ってくださる方ですか。家事とか」と尋ねると、岡田は「そうですね。いろいろ頼んでいるわけではないんですけれども、私が歌番組の司会をやるようになって、なんだかバタバタしていたら、いつの間にか洗い物は全部やってくれるように」と目を細めた。

「お洗濯も全部やって、番組から帰ると畳んで置いてあるんです。ありがたいです」と声を弾ませ「なぜかそういうことになって」とほほ笑んだ。