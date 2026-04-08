【北京共同】北朝鮮のチャン・グムチョル第1外務次官は7日、韓国が北朝鮮にとって敵対国家であることは変わらないとする談話を発表した。朝鮮中央通信が報じた。金正恩朝鮮労働党総書記の妹、金与正党総務部長が北朝鮮への無人機侵入事件を巡る韓国の李在明大統領の対応を評価する談話を6日に出したが、この談話は韓国への警告が目的だったと主張。韓国側で北朝鮮との関係改善を期待する声が高まったことをけん制した。金与