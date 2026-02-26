高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし
2026年はドライバーの当たり年だと言われている。新素材や新設計、フェースのマルチレイヤーなど革新的技術が登場。プロゴルファーの市原建彦に最新ドライバーの選び方を教えてもらい、30機種の性能をチェックしてもらった。
【写真】最新ドライバー30機種を1本ずつ評価 気になるモデルの性能は？
ここ数年、ドライバーはMOIの大きさが話題になっていたが、市原は別の視点で分析していた。「ドライバーはMOIの大きさではなくて、それ自体の種類が増えたことが大きな分岐点になったと思います。MOIがドライバーとの相性を知る要素になってきたからです」MOIとスイングの相性とは？「フェースをほとんど開閉しないスイングであれば、ヘッドは高MOIの【ストレート型】と相性がいい。逆にフェースターンが大きい人ならMOIが小さい【アーク型】の方が小回りが利きます。緩やかに開閉するタイプは標準的なMOIの【セミアーク型】のドライバーが良いでしょう」
兄弟モデルのあり方も変わってきた。「昔は460ccと440ccというヘッドサイズの違いによる兄弟モデルがありましたが、最近はツアーモデルもアベレージ向けも460cc。大きさではなくMOIの違いで『MAX』『LS』などに分かれています」自分がどのタイプか分からないという人は、目を閉じたままテークバックしたときのフェースの角度で調べられる。「テークバックとインパクトは“行きと帰り”の関係性。テークバックでフェースがスクエアな人は【ストレート型】、大きく開く人は【アーク型】、少し開く人は【セミアーク型】になります。最新ドライバー30機種をタイプ別に分けたので、自分に合ったモデルを選んでください」
【ストレート型】テーラーメイド Qi4D MAXキャロウェイ クアンタム MAXキャロウェイ クアンタム MAX Dピン G440 Kピン G440 K HLコブラ OPTM MAX Kヤマハ RMX DD2本間 TW777 MAXタイトリスト GT1ブリヂストン BX2 HTフォーティーン DX-003グローブライド オノフ AKA【セミアーク型】テーラーメイド Qi4Dテーラーメイド Qi4D MAX LITEキャロウェイ クアンタム MAX FASTミズノ JPX ONEミズノ JPX ONE セレクトヤマハ RMX DD1コブラ OPTM Xコブラ OPTM MAX Dダンロップ ゼクシオ14ダンロップ ゼクシオ14+本間 TW777フォーティーン DX-001【アーク型】テーラーメイド Qi4D LSキャロウェイ クアンタム ◆◆◆MAXキャロウェイ クアンタム ◆◆◆コブラ OPTM LSタイトリスト GT4ブリヂストン BX1 ST■解説：市原建彦いちはら・たつひこ／ 1978年生まれ、神奈川県出身。世界ジュニアで優勝してプロデビュー。ツアー通算1勝。新クラブの評価・分析に定評がある。◇ ◇ ◇最新ドライバーの初速性能はいかに？ 関連記事「新作ドライバーの初速性能は？ テーラー、キャロ、PING……徹底比較」で公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ストレート型】のクラブ評価は？
【セミアーク型】のクラブ評価は？
『Qi4D』『クアンタム』『G440 K』の初速性能をガチ比較！ 一番初速が出るのはどれ？
【アーク型】のクラブ評価は？
ステップ賞金女王・大久保柚季のクラブ選びは“感覚”重視 ヨネックス中心のなかキャロウェイの3Wを選んだ理由は？
【写真】最新ドライバー30機種を1本ずつ評価 気になるモデルの性能は？
ここ数年、ドライバーはMOIの大きさが話題になっていたが、市原は別の視点で分析していた。「ドライバーはMOIの大きさではなくて、それ自体の種類が増えたことが大きな分岐点になったと思います。MOIがドライバーとの相性を知る要素になってきたからです」MOIとスイングの相性とは？「フェースをほとんど開閉しないスイングであれば、ヘッドは高MOIの【ストレート型】と相性がいい。逆にフェースターンが大きい人ならMOIが小さい【アーク型】の方が小回りが利きます。緩やかに開閉するタイプは標準的なMOIの【セミアーク型】のドライバーが良いでしょう」
兄弟モデルのあり方も変わってきた。「昔は460ccと440ccというヘッドサイズの違いによる兄弟モデルがありましたが、最近はツアーモデルもアベレージ向けも460cc。大きさではなくMOIの違いで『MAX』『LS』などに分かれています」自分がどのタイプか分からないという人は、目を閉じたままテークバックしたときのフェースの角度で調べられる。「テークバックとインパクトは“行きと帰り”の関係性。テークバックでフェースがスクエアな人は【ストレート型】、大きく開く人は【アーク型】、少し開く人は【セミアーク型】になります。最新ドライバー30機種をタイプ別に分けたので、自分に合ったモデルを選んでください」
【ストレート型】テーラーメイド Qi4D MAXキャロウェイ クアンタム MAXキャロウェイ クアンタム MAX Dピン G440 Kピン G440 K HLコブラ OPTM MAX Kヤマハ RMX DD2本間 TW777 MAXタイトリスト GT1ブリヂストン BX2 HTフォーティーン DX-003グローブライド オノフ AKA【セミアーク型】テーラーメイド Qi4Dテーラーメイド Qi4D MAX LITEキャロウェイ クアンタム MAX FASTミズノ JPX ONEミズノ JPX ONE セレクトヤマハ RMX DD1コブラ OPTM Xコブラ OPTM MAX Dダンロップ ゼクシオ14ダンロップ ゼクシオ14+本間 TW777フォーティーン DX-001【アーク型】テーラーメイド Qi4D LSキャロウェイ クアンタム ◆◆◆MAXキャロウェイ クアンタム ◆◆◆コブラ OPTM LSタイトリスト GT4ブリヂストン BX1 ST■解説：市原建彦いちはら・たつひこ／ 1978年生まれ、神奈川県出身。世界ジュニアで優勝してプロデビュー。ツアー通算1勝。新クラブの評価・分析に定評がある。◇ ◇ ◇最新ドライバーの初速性能はいかに？ 関連記事「新作ドライバーの初速性能は？ テーラー、キャロ、PING……徹底比較」で公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ストレート型】のクラブ評価は？
【セミアーク型】のクラブ評価は？
『Qi4D』『クアンタム』『G440 K』の初速性能をガチ比較！ 一番初速が出るのはどれ？
【アーク型】のクラブ評価は？
ステップ賞金女王・大久保柚季のクラブ選びは“感覚”重視 ヨネックス中心のなかキャロウェイの3Wを選んだ理由は？