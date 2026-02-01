¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26 Âè27Àá ¥È¥Ã¥È¥Ê¥à vs ¥¢ー¥»¥Ê¥ë »î¹ç·ë²Ì
¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè27Àá ¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤È¥¢ー¥»¥Ê¥ë¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î23Æü01:30¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ï¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥º¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¥à¥¢¥Ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥§¥É¡¦¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ÊDF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢ー¥»¥Ê¥ë¤Ï¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¡ÊFW¡Ë¡¢¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µー¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
32Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¢ー¥»¥Ê¥ë¤Î¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¢ー¥»¥Ê¥ë¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢34Ê¬¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¥à¥¢¥Ë¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î47Ê¬¥¢ー¥»¥Ê¥ë¤¬µÕÅ¾¡£¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-2¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
57Ê¬¡¢¥¢ー¥»¥Ê¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
61Ê¬¥¢ー¥»¥Ê¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç1-3¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
62Ê¬¡¢¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥³¥Êー¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥é¥ó¥±¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
68Ê¬¡¢¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¥à¥¢¥Ë¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
76Ê¬¡¢¥¢ー¥»¥Ê¥ë¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µー¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥ê¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦ー¥Ç¥´ー¥ë¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
82Ê¬¡¢¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥êー¥Ë¥ã¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥Æ¥ë¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
90+1Ê¬¡¢¥¢ー¥»¥Ê¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Á¥å¥¯¥Î¥ó¥½ー¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¡ÊFW¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¸òÂå¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+4Ê¬¥¢ー¥»¥Ê¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦ー¥Ç¥´ー¥ë¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç1-4¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥¢ー¥»¥Ê¥ë¤¬1-4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ï35Ê¬¤Ë¥¢ー¥Áー¡¦¥°¥ì¥¤¡ÊMF¡Ë¡¢86Ê¬¤Ë¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥¹¥Þ¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¢ー¥»¥Ê¥ë¤Ï27Ê¬¤Ë¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
