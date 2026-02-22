¡Ö¥¹¥º¥¤µ¤ó¡ª¥¹¥º¥¤µ¤ó¡ª¡×ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿ÉÄ»ú¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡ÈÀäÂç¤Ê¿®Íê¡É¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
14²¯¿Í»Ô¾ì¤Î¥¤¥ó¥É¤Ç¡¢Ç¯´Ö1,000²¯±ß¤â¤ÎÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¥¹¥º¥¡£¥Ç¥ê¡¼¤Î³¹Ãæ¤Ç¼Ö¤ò¸Æ¤Ù¤Ð¡Ö5³ä°Ê¾å¤Î³ÎÎ¨¡×¤Ç¥¹¥º¥¤¬Íè¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Àè¿Í¤¬ÃÛ¤¤¤¿¡Ö¿®Íê¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÃæÀî¥³¡¼¥¸»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥¤¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥ª¥â¥Æ¤È¥¦¥é 14²¯¿Í»Ô¾ì¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¹ñ¡×¡Ù¡Ê¥¦¥§¥Ã¥¸¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¼Ö¡×
Á´À¹´ü¤è¤ê¤âÂ¿¾¯¤Î¶¥ÁèÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥È¥è¥¿¤òÉ®Æ¬¤Ë¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ïº£Æü¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¤ª²È·Ý¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤íÍ£°ì¤Î´ð´´»º¶È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤Ï·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¡ÊEPA¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥º¥¡¢¥Û¥ó¥À¡¢¥È¥è¥¿¤é¤¬¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²Æþ¤·¡¢¸½ÃÏÀ¸»º¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥º¥¡Ê¥¤¥ó¥ÉÆâ¤Ç¤Ï¹çÊÛ´ë¶È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥º¥¡Ë¤¬¥¤¥ó¥É¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¡¢°ì»þ¤Ï¥·¥§¥¢50¡ó¤òÀê¤á¤ë¤Û¤É¤ËÂçÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÁÌ¤ì¤Ð1980Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¡¢¥¹¥º¥¤¬¥¤¥ó¥É¹ñ±Ä¤Î¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¦¥É¥è¥°¼Ò¤È¹çÊÛ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¬¥Ç¥ê¡¼¤Î³¹Ãæ¤Ç¥¦¡¼¥Ð¡¼ÇÛ¼Ö¡Ê¥¹¥Þ¥Õ¥©¥¢¥×¥ê¤Ç°ÍÍê¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¡Ë¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤È¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â5³ä°Ê¾å¤Î³ÎÎ¨¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥¹¥º¥¤Ë¾è¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡Ö¥Ï¥¤Sir¡ª¡×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥º¥¤Î¿äÄêÇ¯´Ö½ãÍø±×¤ÏÌó2,460²¯±ß¡ÊÌó1,370²¯¥ë¥Ô¡¼¡¢1¥ë¥Ô¡¼¡á1.8±ß¤Ç·×»»¡Ë¡¢¥¹¥º¥ËÜ¼Ò¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥º¥³ô¼°ÊÝÍÈæÎ¨¤Ï58.19¡ó¤Ç¤¹¡Ê2023Ç¯11·î24Æü¤Ë½¾Íè¤Î56.48¡ó¤«¤é³ô¼°ÄÉ²Ã¼èÆÀ¡Ë¡£
¥¹¥º¥ËÜ¼Ò¤¬¥Þ¥ë¥Á¥¹¥º¥¤«¤é½ã¿è¤ËÇÛÅö¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦²¾Äê¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÃ±½ã¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¡¢¥¤¥ó¥ÉÆâË¡¿ÍÀÇ¡Ê·Ú¸ºÀÇÎ¨22¡Á30¡óÄøÅÙ¡Ë¤äÈóµï½»¼ÔÇÛÅö¸»ÀôÄ§¼ýÀÇÎ¨¤Ï20¡ó¡ÊÆü°õÁÅÀÇ¾òÌó¤Ë¤è¤ê10¡ó¤Ë·Ú¸º¡©¡Ë¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·Ä¶´ÊÊØ¤Ë·×»»¤¹¤ì¤Ð¡¢Ìó2,460²¯±ß¡ß70¡ó¡ß58.19¡ó¡ß90¡ó¡áÌó900²¯±ß¤ÎÇÛÅö¤ò¥¹¥º¥¤ÏÌ¾ÌÜ¾åÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¿ôÃÍ¤ÏÇÛÅöÀ¸þ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢ÌÜ°ìÇÕÇÛÅö¤¹¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦²¾Äê¤Ç¤¹
¥¹¥º¥ËÜ¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¶â³Û¤Ï1,000²¯±ß°Ê¾å
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥º¥¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿ÇÛÅöÁí³Û¤ÏÌó300²¯¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó540²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤ÏÅö´ü½ãÍø±×¤ÎÌó30¡ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÇÛÅöÀ¸þ¤òÄ´À°¤¹¤ì¤Ð¡¢·×»»¾åÌó2,460²¯±ß¡ß30¡ó¡ß58.19¡ó¡ß90¡ó¡áÌó386²¯±ß¤ÎÇÛÅö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë2022Ç¯ÅÙ¤ÏÌó168²¯¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó300²¯±ß¡Ë¤¬¥¹¥º¥ËÜ¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÇÛÅö¤òÆüËÜ¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÇÛÅö¶âÉÔ»»Æþ¤Ç5¡ó²ÝÀÇ¤ä±Û¶Á÷¶â¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÀïÎ¬Åª½ÅÍ×µòÅÀ¤È¸«¤Ê¤¹¥¤¥ó¥ÉÆâ¤ÇºÆÅê»ñ¤¹¤ë»ö¶È¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã±Ç¯¤ÎÇÛÅö±¾¡¹¤ÇÄ¹´üÅª¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò·×»»¤¹¤ë¤Î¤â°ÕÌ£¤¬´õÇö¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î»²¹Í¿ô»ú¤È¤·¤Æ¹ÍÎ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥º¥ËÜ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¹¥º¥¤òÀïÎ¬Åª¤Ê¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÉôÉÊÍ¢½ÐµòÅÀ¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥È¥ì¡¼¥É¤â´Þ¤à¡Ë¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¹¥º¥¤Ø¤Îµ»½Ñ¶¡Í¿¤ÇÍø±×¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡ÊÎã¤¨¤Ð¡¢2022Ç¯ÅÙ¤ÏÌó400²¯¥ë¥Ô¡¼¡áÌó720²¯±ß¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ÎÁ¡Ë¡¢¥¤¥ó¥ÉÆâ¤Ç¤Î¤½¤ÎÂ¾»ö¶È¿Ê½Ð¤«¤é¤âÇä¾åÁý²Ã¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¥¹¥º¥ËÜ¼Ò¤ÏËÜÇ¯ÅÙ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥º¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1,000²¯±ß¤«¤éÀé¿ôÉ´²¯±ßÄøÅÙ¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÍø±×¡¢ÊØ±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥º¥ËÜ¼Ò¡ÊÏ¢·ë¡Ë¤Î2025Ç¯3·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓ¤¬Çä¾å¼ý±×5Ãû8251²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×6,428²¯±ß¡¢Åö´üÍø±×¡ÊÈó»ÙÇÛ´Þ¤à¡Ë5,297²¯±ß¡¦¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´üÍø±×4,161²¯±ß¤ÈÈ¯É½¡Ê2025Ç¯5·î¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤Îµ¬ÌÏ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥º¥¤Î¥¹¥º¥ËÜ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¹×¸¥ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬±®¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥ó¥É¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ç¤â¡ÖEV¥·¥Õ¥È¡×¤¬¸°
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏEV¥·¥Õ¥È¤ÎÇÈ¤Î¾è¤ê¤³¤Ê¤·½Ñ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â°ÂÄêÅª¤ËÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢´ë¶È¤¬¥¤¥ó¥ÉÆâ¤Ç¥·¥§¥¢¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡¢EV²½¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤É¤ì¤À¤±Å¬±þ¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤ä¤ä¤â¤¹¤ë¤È¡¢±¦ÇÉ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÖEV»º¶È¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÈÃæ¹ñ¤¬»Å³Ý¤±¤¿Èó¹çÍýÅª¤Ê³µÇ°¡×¡Ö±§ÏªÀïÁè¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¤ä¡¢EV¼Ò²ñ¤Ï¥ª¥ï¥³¥ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É÷Ä¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥¬¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼´Þ¤á¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤¬EV¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖEV¥ª¥ï¥³¥ó¡×Àâ¤Ï¸¸ÁÛ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÎÉ¤«¤ì°¤·¤«¤ìEV²½¼Ò²ñ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤º¡¢¼«Æ°¼ÖÀ¸»º´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¾¡Éé¤Ï¡¢EV¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤ÎEV²½¡ÖÂ®ÅÙ¡×¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÍ¥Îô¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢10Ç¯¤ÇÀ¤³¦5³ä¤ÎEV²½¤Ê¤Î¤«¡¢25Ç¯¤ÇÀ¤³¦5³ä¤ÎEV²½¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¤É¤Á¤é¤ËÅÒ¤±¤ë¤Î¤«¡¢°Ü¹ÔÃæ´Ö¥Õ¥§¡¼¥º¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤¬Âç¼ê´ë¶ÈÀïÎ¬¤ÎÁªÂò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖEV¥ª¥ï¥³¥ó¡×Àâ¤¬ÁªÂò»è¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2024Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎEV¥·¥Õ¥È¤¬´ËËý¤À¤Ã¤¿¥È¥è¥¿¤ÎÇä¾å¹â¤¬45Ãû953²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï5Ãû3,529²¯±ß¡¢¤½¤·¤ÆÅö´üÍø±×¤Ï4Ãû9,449²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¤³¤ì¤Ï¥È¥è¥¿¤¬EV²½¤òÃ±½ã´÷Èò¤·¤¿¤«¤éÃ¡¤½Ð¤·¤¿ºÇ¹â±×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ò¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥È¥è¥¿¤ÏHV³«È¯¤Ë·Ð±Ä»ñ¸»¤òÅê²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë±§ÏªÀïÁè¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇEV¥·¥Õ¥È¤¬ÄãÂ®²½¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÀ¸»ºÈÎÇäÀïÎ¬¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¼ûÍ×¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢EV²½¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Ç»ñ¸»Åê²¼¤·¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼«Æ°¼Ö´ë¶ÈÀª¤ÏÄË¼ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¤¬µá¤á¤ë¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½
¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¿×Â®¤ÊÉáµÚ¤ÈÀ½Â¤Â¥¿Ê¡ÊFAME¡Ë¡×À¯ºö¤òÆ³Æþ¤·¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¿·¼ÖÈÎÇä¤ËÀê¤á¤ëEV¤Î³ä¹ç¤ò30¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢EV¤ÎÉáµÚ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êä½õ¶â¤äÀÇÀ©Í¥¶øºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎEV¤Î½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢EVÀ¸»º´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¿¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤ä¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥É»ñËÜ´ë¶È¤¬EV»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¾ÃÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¥Ó¥ó¥Ó¥ó¤ËÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥Ò¥ó¥É¥¥¥¹¥¿¥ó¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¡£
1958Ç¯¤«¤éÀ¸»º¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é2014Ç¯¤ÇÀ¸»ºÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤éÆâÇ³µ¡´Ø¼«Æ°¼Ö¤Î´ØÏ¢ÎíºÙ¹©¾ì¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¿ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ÏË¨¤¨¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤Ë¥Ò¥ó¥É¥¥¥¹¥¿¥ó¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡Ê¤Î¿Æ²ñ¼Ò¡Ë¤¬¥×¥¸¥ç¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤ÎEVÈÇ¡¢¡ÖAmbassador2.0¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Â³Êó¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¿¼¹ï¤Ê´Ä¶±øÀ÷¤âEVÉáµÚ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÍ×°ø¤Ë
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥É¤ÏµÞÂ®¤ÊÅÔ»Ô²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¿¼¹ï¤ÊÂçµ¤±øÀ÷ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¹ñÌ±¤âSNS¾å¤Ç¥Ö¡¼¥Ö¡¼¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤½¤Î³ä¤Ë¤Ï³§¤µ¤ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤¢¤Þ¤êÃåÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
ËÍ¼«¿È¤â¥Ç¥ê¡¼¤ÎÂçµ¤±øÀ÷¤Ë¤ÏÂçÊÑ¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åß¾ì¤Î10·î¤«¤é¿ô¥«·î´Ö¤Ï¡¢³°½Ð¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ÏN95¥Þ¥¹¥¯¤¬É¬¿Ü¤Ê¤Û¤É¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òËº¤ì¤Þ¤¹¤È¹¢¤¬ÄË¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÇÙ¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥ê¡¼¤Ï¹©¾ì¤äÇÓ¥¬¥¹¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼þÊÕ½£¤ÎÇÀÌ±¤Ë¤è¤ëÌî¾Æ¤¤¬Âçµ¤±øÀ÷¤Î¸¶°ø¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾éÃÌÈ´¤¤ËÂçµ¤±øÀ÷ÌäÂê¤ÏÂç¤¤ÊÀ¯¼£²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Âçµ¤±øÀ÷ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¡ÖEuro 6¡×µ¬À©¤ÈÆ±Åù¥ì¥Ù¥ë¤ÎBS¡½º¡ÊBharat Stage VI¡ËÇÓ½Ðµ¬À©¤ò2020Ç¯4·î¤«¤é»Ü¹Ô¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡¦¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤Îµ¬À©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔÂ¤¬EVÉáµÚ¤ÎÂç¤¤Ê¾ã³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢EV¤äHV¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àè¿Í¤¬ÃÛ¤¤¤¿¡ÖÆüËÜÀ½ÉÊ¡×¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸
ËÍ¤â¥¤¥ó¥É¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¤¥ó¥É¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡Ö¥¹¥º¥¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬ÆüËÜ¤«¤é¥Ç¥ê¡¼¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¤Î¥¤¥ó¥É¤ÎÍ§¿Í¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÌ¾Á°¤ò°ìÈ¯¤Ç¡Ö¥¹¥º¥¤µ¤ó¡ª¡¡¥¹¥º¥¤µ¤ó¡ª¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤Ë¸Â¤é¤º¡Ö¥¹¥º¥¡×¤¬ÍÌ¾¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥«¥¬¥ï¤µ¤ó¤è¤ê¥¹¥º¥¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¥¹¥°¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡Ê¢¨ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Ì¾Á°¤È»×¤¤¤¤ä¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÂçµÕÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
EV²½¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÍ¥°Ì¤ò¡¢°ú¤Â³¤¥Ô¥Ã¥«¥Ô¥«¤Ë³ÎÎ©¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÈ´·²¤Ë¡Ê¡ª¡ËÀ®¸ù¤·¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¤¥ó¥É¿Ê½Ð¤ò¹Í¤¨¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î¿®ÍêÀ¡×¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í¤ÎËÍ¤Ç¤µ¤¨¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¹¥´¶¤ò¤â¤¿¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¤³¤È¡Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¥°¥Ê¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¡£¹ñ²È¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡Ö¤Î¤ì¤ó¡×¡Ë¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥ÉÆâ¤ÇÀè¿Í¤¿¤Á¤ÎÀÚ¤êÂó¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ø¤Î¿®Íê¤ÎÆ»¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ÏÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî ¥³¡¼¥¸
IIM¥¤¥ó¥É´ÉÍýÂç³Ø¥é¥¯¥Ê¥¦¥Î¥¤¥À¡¡Æü°õ¸¦µæ¡¦»º¶È³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼
¥·¥Ë¥¢¥ê¥µ¡¼¥Á¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡Ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¡Ë