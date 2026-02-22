高石あかり、池脇千鶴「ばけばけ」第101話（C）NHK

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/22】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第21週「カク、ノ、ヒト。」が、2月23日から27日にわたり放送される。

【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着

◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」


朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。

◆「ばけばけ」第21週／2月23日（月）〜27日（金）放送


熊本での執筆活動に精をだすヘブン（トミー・バストウ）に安心するトキ（高石あかり）や松野家の面々。そんな中、ヘブンが働く学校が閉鎖されるうわさが広まる。仕事がなくなれば、大所帯となった松野家は生きていくことができない。教師がダメなら、執筆活動で生活費を稼ぐしかない。

しかし、ヘブンは学校の仕事に追われてそれどころではなかった。トキたちはヘブンの執筆活動を手助けしようと動き出す。

（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】