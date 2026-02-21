57Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡ª ¿·¤¿¤Ê¡Ö¡È6Â®MT¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¥È¥è¥¿À½¤Î3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ÖV6 SC¡×ÅëºÜ¡ª ¥ì¥È¥í¤Ê¡Èµì¼Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª Ä¶·ÚÎÌ¤Î¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¡Ö¥é¥ó¥Ê¥Ð¥¦¥È¡×°Ë¹ñ¥â¥Ç¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¡ÊBertone¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î25Æü¡¢1969Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¿··¿¡Ö¥é¥ó¥Ê¥Ð¥¦¥È¡ÊRunabout¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ä»º¤È¸½Âå¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿°ÕÍßºî¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬ ¿·¤¿¤Ê¡Ö¡È6Â®MT¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê27Ëç¡Ë
¡¡¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿Ì¾¼Ö¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡Ö¥ß¥¦¥é¡×¤ä¥é¥ó¥Á¥¢¡Ö¥¹¥È¥é¥È¥¹¡×¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¡Ö¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¼«Æ°¼Ö»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¥â¥Ç¥ë¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ±¼Ò¤¬¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢1969Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ó¥¢¥ó¥ A112 ¥é¥ó¥Ê¥Ð¥¦¥È¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡ÖX1¡¿9¡×¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¿··¿¥é¥ó¥Ê¥Ð¥¦¥È¤Ï¡¢Åö»þ¥Ì¥Ã¥Á¥ç¡¦¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¤¬Äó¼¨¤·¤¿¡¢¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÂ¤·Á»×ÁÛ¤ò¸½Âå¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À1Âæ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Á°±ÒÅª¤Ê¥¦¥§¥Ã¥¸¥·¥§¥¤¥×¤È¡¢ÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥³¡¼¥À¡¦¥È¥í¥ó¥«¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ÏÎäµÑ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ëS¥À¥¯¥È¤òÈ÷¤¨¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÌÌ¹½À®¤ÎÃæ¤Ë¡¢±ýÇ¯¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢´°Á´¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¡Ö¥Ð¥ë¥±¥Ã¥¿¡×¤È¡¢ÃåÃ¦¼°¥«¡¼¥Ü¥ó¥ë¡¼¥Õ¤òÈ÷¤¨¤ë¡Ö¥¿¥ë¥¬¡×¤Î2¼ïÎà¤òÀßÄê¡£¤¤¤º¤ì¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Á¡¢»ë³ÐÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ475ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯490Nm¤òÈ¯À¸¤¹¤ë3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¤Ë²£ÃÖ¤¤ÇÅëºÜ¡£¥È¥è¥¿À½V6¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥È¡¼¥ÍÆÈ¼«¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡V¥Ð¥ó¥¯Æâ¤Ë¤ÏEaton¡¿EdelbrockÀ½TVS¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»É·ãÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤â¼Â¸½¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï6Â®MT¤Î¤ß¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢0-100km¡¿h²ÃÂ®¤Ï4.1ÉÃ¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï270km¡¿h¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·ÚÎÌ²½¤âÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤È²¡¤·½Ð¤·¥¢¥ë¥ß¹½Â¤¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¥Áç½ÅÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«1057kg¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ü¡¼¥È¤ÎÁ¥ÂÎ¤ò»×¤ï¤»¤ë¡Ö¥Ï¥ë¡¦¥Á¥å¡¼¥Ö¡×·Á¾õ¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ÉÃæ±û¤Ë¤ÏÍå¿ËÈ×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ê¥í¥°É½¼¨¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÀµÌÌ¤Ë¤ÏÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¾ðÊó¤ò¼¨¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Áö¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¿··¿¥é¥ó¥Ê¥Ð¥¦¥È¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü¤«¤é¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ì¥È¥í¥â¥Ó¥ë2026¡×¤Ë¤Æ¡¢1969Ç¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡À¸»ºÂæ¿ô¤ÏÀ¤³¦¸ÂÄê25Âæ¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇÈ´39Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó7200Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£½ôÈñÍÑ¹þ¤ß¤Ç¤ÏÌó46Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó8500Ëü±ß¡ËÁêÅö¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇºà¤ä¥«¥é¡¼¤òÁª¤ÖÆÃÊÌ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¹©Äø¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë1Âæ¤Î»ÅÍÍ¤ò»ÅÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥é¥ó¥Ê¥Ð¥¦¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ì¥È¥í¤È¥â¥À¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¡ÖÀÎ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼´¶¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öº£¤Î»þÂå¤Ë¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö6Â®MT¤Ê¤Î¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥È¥è¥¿À½¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤ó¤À¡×¡ÖV6¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ã¤Æ¶Á¤¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÀ¼¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂ®¤½¤¦¤À¤±¤É°·¤¤¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¼Â¼Ö¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹°Õ¸«¤âÂ¿¤¯¡¢¸ÂÄê25Âæ¤È¤¤¤¦´õ¾¯À¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¡ÈÆÃÊÌ¤Ê1Âæ¡É¤È¤·¤Æ¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÁÀâÅª¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÎDNA¤ò¸½Âå¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¿··¿¥é¥ó¥Ê¥Ð¥¦¥È¤Ï¡¢ÅÐ¾ìÄ¾¸å¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î¿´¤ò¶¯¤¯»É·ã¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£