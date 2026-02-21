¡Ö¥¹¥¯ー¥Óー¡¦¥É¥¥ー¡×¼Â¼ÌÈÇ¤Ë¡Ø¥´ー¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿ー¥º¡Ù¥Þ¥Ã¥±¥Ê¡¦¥°¥ì¥¤¥¹½Ð±é·èÄê ¨¡ ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤«¤éºÆ±é¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡×
¤¬À½ºî¤¹¤ë¼Â¼ÌÈÇ¡Ö¥¹¥¯ー¥Óー¡¦¥É¥¥ー¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡¢¡Ø¥´ー¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿ー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Þ¥Ã¥±¥Ê¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥¹¥¯ー¥Óー¡¦¥É¥¥ー¡×¤Ï1969Ç¯¤Ë¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥Ðー¥Ù¥é¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡£²²ÉÂ¤ÊÂç·¿¸¤¥°¥ìー¥È¡¦¥Çー¥ó¤Î¥¹¥¯ー¥Óー¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¥·¥ã¥®ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥êー¼Ò¡×4¿ÍÁÈ¤¬²ø´ñ»ö·ï¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¥Û¥éー¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï ¡Ö¼åÃî¥¯¥ë¥Ã¥Ñー¡× ¤È¤·¤ÆNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
Netflix¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿Á´8ÏÃ¤Î¿·¥·¥êー¥º¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î²Æ¡¢µìÍ§¤Î¥·¥ã¥®ー¡õ¥À¥Õ¥Í¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÌÂ»Ò¤Ç¤¢¤ë¥°¥ìー¥È¡¦¥Çー¥ó¤Î»Ò¸¤¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÉÔµ¤Ì£¤ÊÆæ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Ä¶¼«Á³Åª¤Ê»¦¿Í¤òÌÜ·â¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥°¥ìー¥È¡¦¥Çー¥ó¤È´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç²Ê³ØÅª¤Ê¾¯½÷¥ô¥§¥ë¥Þ¡¢É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ç¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÅ¾¹»À¸¥Õ¥ì¥Ç¥£¤È¤È¤â¤Ë»ö·ï¤Î²ò·è¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»ö·ï¤Ï°ìÆ±¤ÎÈëÌ©¤òË½¤¤«¤Í¤Ê¤¤¶²¤í¤·¤¤°Ì´¤Ø¤ÈÈà¤é¤ò°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¡Ä¡Ä¡£
¥°¥ì¥¤¥¹¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥êー¼Ò¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¥À¥Õ¥Í¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯Ìò¡£¼Â¼ÌÈÇ±Ç²è¡Ø¥¹¥¯ー¥Óー¡¦¥É¥¥ー¡Ù¡Ê2002¡Ë¡Ø¥¹¥¯ー¥Óー¡¦¥É¥¥ー2 ¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2004¡Ë¤Ç¤Ï¥µ¥é¡¦¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥²¥éー¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥¤¥ó¥°¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¼åÃî¥¹¥¯ー¥Óー¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Ç¤â¥À¥Õ¥ÍÌò¤ÎÀ¼Í¥¤òÃ´Åö¤·¤¿¥°¥ì¥¤¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Ï¼Â¼Ì¤Ç¤ÎºÆ±é¡£Instagram¤Ç¤Ï¡Ö¸½¼Â¤À¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤Þ¤¿µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¤È¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ç¤ÏÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢´í¸±¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¶¯¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¥À¥Õ¥ÍÌò¤Ï¡¢¡Ø¥´ー¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿ー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç³èÈ¯¤Ê¥Õ¥£ー¥ÓーÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£ー¥º2¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥¯¥êー¥à7¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ê¤É¿·À¤Âå¥Û¥éー¡¦¥¯¥¤ー¥ó¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¥°¥ì¥¤¥¹¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
µÓËÜ¡¦¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤Ï¡Ø¥Æ¥£ー¥ó¥¨¥¤¥¸¡¦¥ß¥åー¥¿¥ó¥È¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¦¥¿ー¥È¥ë¥º¡Ù¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Ã¥Ú¥ë¥Ð¥¦¥à¤È¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡¿¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥ì¥Ù¥ë¡Ù¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥íー¥¼¥ó¥Ðー¥°¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤òÆÉ¤à¤«¤®¤ê¡¢¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤è¤ê¤â¥Û¥éーÀ®Ê¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¿·²ò¼á¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤«¡£À©ºî¤Ï¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡£¤½¤Î¤Û¤«½Ð±é¼Ô¤ÎÂ³Êó¤âÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
