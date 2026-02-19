「FOXスポーツ」が公開した北米プロスポーツ界の最高年俸選手

ドジャースの大谷翔平投手が、北米プロスポーツ界の最高年俸選手として注目を集めている。米スポーツ局「FOXスポーツ」は17日（日本時間18日）、公式X（旧ツイッター）で北米5大スポーツの年俸ランキングを公開し、MLBでは年俸7000万ドル（約105億円）の大谷が1位だった。米ファンからは「お買い得」との声が寄せられた。

同局は米データサイト「Spotrac」を引用し、5つのリーグの最高年俸の選手を紹介した。MLBでは10年総額7億ドル契約（当時1014億円）を結ぶ大谷がトップ。年俸の97％を後払いとする契約だが、単純計算した年俸7000万ドルが適用された形となった。2位はドジャースのカイル・タッカー外野手、3位はメッツのフアン・ソト外野手が続いている。

他競技のスター選手も輝かしい実績を残しているが、やはり3年連続4度のMVPに輝く大谷はひと際目を引いたようだ。ファンから多くの反応が寄せられ、「比較しての話。ショウヘイはお買い得」「メッシとオオタニ以外は誰もリーグ最高の選手ではない」との声が上がった。一方で「ジャッジはもらえてなさすぎ」「アーロン・ジャッジがプロスポーツ界最大のお買い得」との指摘もあった。

さらに「誰もオオタニより稼ぐに値しない！ ピーク期のメッシは別の話」「なぜここにオオタニが、と言っている人たち、頼むよ。（ほとんどが後払いだと）主張をしたとしても、この男はスポンサー契約だけで1億ドル稼いでいる。いいから座りたまえ」などの意見も見られた。なお、米メディア「スポルティコ」によると、大谷の2025年の総年収は1億250万ドル（約160億円）で、広告収入は1億ドル（約155億円）とされている。（Full-Count編集部）