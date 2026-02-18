大島優子、さらりと口にした本名に反響相次ぐ「破壊力すごい」「尊すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/18】女優の大島優子が2月16日、フジテレビ系『ネプリーグ』（よる7時〜9時）に出演。本名を口にする場面があった。
【写真】大島優子と結婚した“2歳年下”イケメン俳優
この日の番組には、2月20日に公開する木村拓哉主演の『教場』シリーズ集大成となる映画『教場 Requiem（レクイエム）』から、木村、大島、三浦翔平、和田正人、大原優乃、齊藤京子、井桁弘恵、綱啓永、佐藤勝利（timelesz）の豪華俳優陣がゲスト登場。教官・卒業生チームと訓練生チームで白熱したクイズバトルを繰り広げた。
番組の最後には、バトルを制した訓練生チームがボーナスステージのクイズに挑戦。最終問題で、木村と林修にちなみ「木村」と「林」どちらが日本で多い名字かと出題されると、別室で見守っていた大島は「木村多いですか？」と木村に質問。木村が「そんないないんじゃない？」と返すと、大島は「ですよね。意外といない。林めっちゃ多いですよ。私も（名字）林です、今。林めっちゃ多いです」とさらりと本名を口にした。
大島は、2021年7月29日に、NHK連続テレビ小説『スカーレット』（2019年）で共演した俳優の林遣都との結婚を発表。2023年1月には第1子、2025年5月に第2子が誕生したことを報告している。
この場面を受け、SNS上では「自然すぎて破壊力すごい」「そういえばスカーレット婚だった」「尊すぎる」「一瞬で和んだ」「優子ちゃん可愛すぎ！」「まだ不思議な感じ」などの声が上がっている。
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】大島優子と結婚した“2歳年下”イケメン俳優
◆大島優子、さらりと本名明かす
この日の番組には、2月20日に公開する木村拓哉主演の『教場』シリーズ集大成となる映画『教場 Requiem（レクイエム）』から、木村、大島、三浦翔平、和田正人、大原優乃、齊藤京子、井桁弘恵、綱啓永、佐藤勝利（timelesz）の豪華俳優陣がゲスト登場。教官・卒業生チームと訓練生チームで白熱したクイズバトルを繰り広げた。
◆大島優子、2021年に林遣都と結婚
大島は、2021年7月29日に、NHK連続テレビ小説『スカーレット』（2019年）で共演した俳優の林遣都との結婚を発表。2023年1月には第1子、2025年5月に第2子が誕生したことを報告している。
この場面を受け、SNS上では「自然すぎて破壊力すごい」「そういえばスカーレット婚だった」「尊すぎる」「一瞬で和んだ」「優子ちゃん可愛すぎ！」「まだ不思議な感じ」などの声が上がっている。
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】