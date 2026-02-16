ËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¸«¤Ä¤±¤¿¡ªLINE¤ÎÊÖ¿®¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÖÃËÀ¤ÎËÜ¿´¡×
¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¤«¤é¤ÎLINE¡¢¤É¤¦ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢LINE¤ÎÊÖ¿®¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÖÃËÀ¤ÎËÜ¿´¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃúÇ«¤ÊÊÖ¿®¤Ï¡ÖÆÃÊÌ°·¤¤¡×¤Î¥µ¥¤¥ó
ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¤¹¤ëÊÖ¿®¤Ë¤Ï¤¢¤ëÆÃÄ§¤¬¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤¡¢¤è¤êÃúÇ«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ã»¤¤ÊÖ¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¸å¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤ê¡¢ÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÍýÍ³¤òÅº¤¨¤¿¤ê¡¢³¨Ê¸»ú¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¤À¤±¤ÎÊÖ¿®¤ò¤»¤ºÃ»Ê¸¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤«¤é
¹¥¤¤Ê½÷À¤ÈLINE¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢ÃËÀ¤Ï¼«Á³¤È¼ÁÌä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£
¡Öº£Æü¤Ï²¿¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤½¤Î¤ªÅ¹¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖµÙÆü¤Ï²¿¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡©¡×¤Ê¤É¡¢½÷À¤ÎÆü¾ï¤ä¼ñÌ£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢½÷À¤ÎÅú¤¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤ë¼ÁÌä¤¬Â³¤¯¤Î¤Ï¡¢¶¯¤¤¶½Ì£¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿LINE¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÃËÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£
¼«Á³¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
