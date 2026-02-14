夜のひと笑い・こうの復縁恋人「こうくんが選んでくれた」ワンピ姿公開 旅行2ショットに「すごくお似合い」「ほのぼの感に癒される」と反響
【モデルプレス＝2026/02/14】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが2月13日、自身のInstagramを更新。白川郷でのデートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】登録者数180万人超YouTuber「お似合い」復縁恋人との旅行ショット
ピンちゃんは「＃過去pic」とハッシュタグを添え、「夏の白川郷」「白川郷に合わせて緑のワンピース こうくんが選んでくれたよ」とコメント。こうが選んだという緑に白のドット柄のキャミソールワンピース姿の自身とこうの岐阜県白川郷でのデートの様子を複数枚投稿し、仲睦まじく密着した2ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛いカップル」「ワンピースすごくお似合い」「幸せ溢れてる」「ほのぼの感に癒される」などと反響が寄せられている。こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆こうの恋人・ピンちゃん、白川郷デート公開
◆こう＆ピンちゃんのデートショットに反響
