【モデルプレス＝2026/02/14】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが2月13日、自身のInstagramを更新。白川郷でのデートショットを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】登録者数180万人超YouTuber「お似合い」復縁恋人との旅行ショット

◆こうの恋人・ピンちゃん、白川郷デート公開


ピンちゃんは「＃過去pic」とハッシュタグを添え、「夏の白川郷」「白川郷に合わせて緑のワンピース こうくんが選んでくれたよ」とコメント。こうが選んだという緑に白のドット柄のキャミソールワンピース姿の自身とこうの岐阜県白川郷でのデートの様子を複数枚投稿し、仲睦まじく密着した2ショットを披露した。

◆こう＆ピンちゃんのデートショットに反響


この投稿に、ファンからは「可愛いカップル」「ワンピースすごくお似合い」「幸せ溢れてる」「ほのぼの感に癒される」などと反響が寄せられている。こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）

