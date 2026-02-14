ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケートペアの“りくりゅう”こと三浦璃来選手・木原龍一選手が現地時間13日、練習を行いました。

練習後の取材で、木原選手はコンディションについて「団体からいい感じでしっかり回復できている」とコメント。2人で臨む次なる戦いを見据えます。

団体戦ではショートプログラム＆フリーともに自己ベストを更新する演技を披露し、銀メダル獲得に大きく貢献。そこからの気持ちの切り替えを問われ、三浦選手は「4年前はゴールしてしまい一度落ちてしまった」と告白。続けて「今回は通過点として臨んでいたので落ちることなく、いい感じで個人戦に臨める」と語りました。

17日間に及ぶ五輪での生活。現地ミラノで過ごす上での必需品について聞かれると、三浦選手は笑顔で「2人で大事にしているサメの人形がある」と明かします。

「サメは英語でシャークだから、女の子なので“シャー子”と呼んでいる。リュックに入れて持ってきた。めっちゃかわいい」と笑顔で話す三浦選手。「試合の時にファンの方から頂いたものをずっと持っている」とほほえましいエピソードを明かしました。

木原選手も「サメだけど肉球が付いている。いつか見せます」と笑顔で語りました。

フィギュアスケートペアは現地15日にショートプログラムが、同16日にフリーが行われます。