NiziU、HANA、BE:FIRSTら6組の出演が発表！「ナイナイミュージックフェス」開催＆放送決定

『週刊ナイナイミュージック』（フジテレビ系 毎週水曜23時～）にて、番組初となるスタジオ公開収録「ナイナイミュージックフェス」の開催が決定。その様子が、2週連続で放送されることが明らかとなった。

■ナイナイと豪華アーティストが、番組で“やり残したこと“を叶える特別なコラボステージも

ナインティナインの岡村隆史と矢部浩之がMCを務め、旬のアーティストたちとともに音楽の“今”を届けてきた音楽バラエティ番組『週刊ナイナイミュージック』。

3月25日の放送をもってレギュラー放送を終了することが発表された同番組だが、このたび、番組を通してナイナイと縁を深めてきたアーティストたちを招き、番組初となるスタジオ公開収録「ナイナイミュージックフェス」を開催することが決定した。フェスは3月4日、フジテレビ湾岸スタジオにて2部制で開催される。

出演アーティスト第1弾として、6組の豪華アーティストの出演が発表。昼の部にはNiziU、ONE N’ ONLY、GENERATIONS、夜の部にはHANA、BE:FIRST、ano の出演が決定している。

本フェスでは、ナイナイが各アーティストと番組で“やり残したこと”を叶えるべく、ここでしか見ることのできない特別な企画を実施。『週刊ナイナイミュージック』の集大成となる、アーティストとナイナイによるコラボレーションに期待が高まる。

さらに、追加アーティストをナイナイが絶賛調整中!? ナイナイによる歌唱も実現!? フェスの観覧は、2月11日の番組放送終了後から、番組公式Xで応募受付がスタート（参加無料）。ぜひ奮って応募しよう。

「ナイナイミュージックフェス」の模様は、番組最終回前週となる3月18日と、最終回放送日の3月25日の2週にわたって放送。『週刊ナイナイミュージック』の最後を飾る特別な音楽イベントに注目だ。

【「ナイナイミュージックフェス」開催情報】

※スタジオ公開収録

3月4日（水）東京・フジテレビ湾岸スタジオ

昼の部：15時45分～16時30分頃

夜の部：20時50分～21時35分頃

※時間前後の可能性あり

出演者：ナインティナイン

◇昼の部 ゲスト（※五十音順）

GENERATIONS、NiziU、ONE N’ ONLY 他

◇夜の部 ゲスト（※五十音順）

ano、HANA、BE:FIRST 他

■番組情報

フジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』

03/18（水）23:00～23:30

03/25（水）23:00～23:30

■関連リンク

『週刊ナイナイミュージック』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/weekly_99music/