È¡ÆîÄ®(ÆîÈ¢º¬)ÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëabeille¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¤Á¤ß¤Ä
¤Ò¤È¤µ¤¸¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢»×¤ï¤º¤Ë¤Ã¤³¤ê♡ÆîÈ¢º¬¤È¤Î¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ¡ÆîÄ®¡£ÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¤Ç¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤¿¤Á¤¬¤Ö¤ó¤Ö¤ó¤È¸µµ¤¤ËÈô¤Ó²ó¤ê¤Ê¤¬¤é½¸¤á¤¿Ž¢abeille(¥¢¥Ù¥¤¥æ)Ž£¤ÎÀ¸¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£É¸¹â300～600m¡¢²Ö¤ÈÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Çµ¨Àá¤Î²Ö¡¹¤ò½ä¤ë¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤¿¤Á¤Î¾®¤µ¤ÊÎ¹¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼ÔŽ¥¤Î¤ê¤Ô¤è¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£Ä«¤Î¥Ñ¥ó¤â¡¢¤ª¤ä¤Ä»þ´Ö¤â¤Á¤ç¤Ã¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÉÓ¤«¤é
È¡ÆîÄ®¤Ç¼«²ÈºÎ¼è¤µ¤ì¤¿abeille¤ÎÀ¸¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡£²Ö¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢´Å¤µ¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯¸åÌ£¤¹¤Ã¤¤ê¡£
¥×¥é¥Ü¥È¥ë¥¿¥¤¥×¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ëµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤Î¤ê¤Ô¤è¤Î²È¤Ç¤â¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë·ç¤«¤µ¤º¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥ë½Õµ¨¸ÂÄê¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢´Å¤µ¤È¤´¤Á¤½¤¦¤Î½Õ»þ´Ö
´Å¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý
ÆÆ²È¤µ¤ó¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢»ºŽ¥ºÇ¹âµé¥³¥·¥ç¥¦¤Èabeille¥Ï¥Ëー¤¬½Ð²ñ¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ž¢¥Ï¥Ëー¥Ú¥Ã¥ÑーŽ£¡£ÆÆ²È¤µ¤ó¤Î¥³¥·¥ç¥¦¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¼«Á³Ë¤«¤ÊÅÚÃÏ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¡¢¼ý³Ï¤«¤éÁªÊÌ¤Þ¤Ç°ìÎ³°ìÎ³¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»¨Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢¹á¤ê¹â¤¯¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë²Ú¤ä¤«¤µ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥³¥·¥ç¥¦¤È¤ÏÊÌÊª¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯Ž¥¥Û¥ï¥¤¥ÈŽ¥¥ì¥Ã¥É¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤êÎÁÍý¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î°ì»®¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÎÁÍý¹¥¤¤ÎÊý¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ä«¤¬¤´Ë«Èþ¤Ë
¥Èー¥¹¥È¤Ë¤Èー¤í¤ê¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È²Ö¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¿ー¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤³¤½¡¢abeille¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤°ìÆü¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
¤Ò¤È¿â¤é¤·¤Ë¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÎ¹¤ò´¶¤¸¤Æ
µ¨Àá¤Î²Ö¡¹¤ò½ä¤ê¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤¿¤Á¤¬½¸¤á¤¿Ìª¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿â¤ì¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¡£¹á¤ê¡¢¿§¡¢¼Á´¶¡ÄÁ´¤Æ¤¬¼«Á³¤½¤Î¤â¤Î¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¥èー¥°¥ë¥È¤ä¥Ç¥¶ー¥È¤ËÅº¤¨¤Æ¤âÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
É®¼ÔŽ¥¤Î¤ê¤Ô¤è¤â¡¢°¦ÍÑÃæ¤Ç¤¹
¥Ñ¥ó¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤Þ¤´¾Æ¤¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¤Èº®¤¼¤Æ¥µ¥é¥À¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¤ê¡£¥±ー¥¤ò¾Æ¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¡¢º½Åü¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼çÌò¤Ë¤âÏÆÌò¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÍ¥¾¡¡É¤Ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡£Íê¤ê¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¯¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¶Ì¤Ë½ý(¾Ð)¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤¿¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Î¤ê¤Ô¤è¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¦¿Í
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òºÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Ë¹³À¸ºÞ¤òÍ¿¤¨¤ëÍÜËªÊýË¡¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢abeille¤ÏÌô¤ËÍê¤é¤º¥ß¥Ä¥Ð¥ÁËÜÍè¤ÎÎÏ¤Ç½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Ìª¤À¤±¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÂçÀÚ¤ËºÎ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆîÈ¢º¬¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ¡Æî¤ÎÃÏ¤Ï¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤¬Èô¤Ó²ó¤ëÈÏ°Ï¤¬¶öÁ³¤Ë¤âÌµÇÀÌôÃÏÂÓ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ä¶¤¬Â³¤¯¤è¤¦¶Ì°æ¥ªー¥Êー¤ÏÍÜËª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤â·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Ë¤â¡¢ÅÚÃÏ¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê»ÑÀª¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¤Î¤ê¤Ô¤è¤Ïabeille¤ÎÀ¸¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
abeille(¥¢¥Ù¥¤¥æ)～ÆîÈ¢º¬¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä²°¤µ¤ó～
ÀÅ²¬¸©ÅÄÊý·´È¡ÆîÄ®527-402
¡ÚÅÅÏÃ¡Û055-974-2611
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00～18:00