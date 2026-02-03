エデン・アザールがチャリティーマッチに出場

現役引退後もその注目度は健在の元ベルギー代表FWエデン・アザールがカタールで行われたチャリティーマッチに出場し、衰えないテクニックを披露した。

「マッチ・フォー・ホープ」と銘打ったこのチャリティーマッチは現地時間1月30日にカタールで開催され、ティエリ・アンリ、マルセロ、フランク・リベリー、ジェラール・ピケなど錚々たる顔ぶれが出場した。

アザールはマルセロからのパスを右足でコントロールしながらターンし、“日本キラー”としても知られる元オーストラリア代表MFティム・ケーヒルの股を抜いて交わす鮮やかな股抜きを披露。現役時代ほどのキレはなくとも、衰えていない技術の高さを披露してスタジアムを沸かせた。

SNSでは「なんでコレで股抜けるんだよ」「スキルは健在」「アザールさんの楽しそうな表情ナイス」といったコメントが寄せられると同時に、「丸くなったな笑」「ちゃんと太ったな」といったコメントも。現役時代からオフシーズンのオーバーウェイトが話題を呼ぶこともあったアザールだけに、やはり今回もそのビジュアルの変化は注目を集めることになっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）