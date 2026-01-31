「器用貧乏じゃない」オールインワン「ベタつくことなくツヤを仕込める」新処方スキンケア

ベタつかず、軽やかな使用感でありながらも、内側から輝くような肌をかなえる新処方コスメが続々登場。肌悩みにダイレクトにアプローチする革新的な成分、毎日使いたくなる心地よさを両立した名品を詳しく解説。







「高保湿なのにベタベタしない」快適コスメ

内側から光を放つようなみずみずしい肌づくりに、保湿は不可欠。とはいえ重いクリームは避けたい今、習慣化しやすい「快適さ」がキーワードに。







化粧水いらずで使える乳液

ミティア リペアミルク 100mL 1,991円／ミティア オーガニック のびのいいテクスチャーが水分と油分を同時に補い、ふっくら肌に。独自の「W発酵ソームカプセル」で乾燥による肌荒れも予防。





（解説）

忙しい朝や疲れた夜に重宝する、これ1本で完了するオールインワンタイプの乳液。独自技術「W発酵ソームカプセル」により、美容成分を肌の奥深くまで効率よく届けることができる。発酵によって分子が細かくなった美容成分が、角質層のすみずみまで浸透し、長時間うるおいを保持。

オーガニック原料にこだわり、肌への優しさも追求。水分と油分のバランスを整えながら、肌のバリア機能を強化し、外的刺激から肌を守る。使い続けることで、乾燥による小じわや肌荒れを予防し、健やかで弾力のある肌へと導いてくれる。







（美容を仕事にする人たちの愛用品）

