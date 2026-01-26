¡Ú¥ª¡¼¥±¡¼¤Î¥Á¥é¥·¡ÛÁíºÚ¡õ¥Ñ¥ó¤¬ÁýÎÌÃæ¤Ç¤ªÆÀ¡ªÀáÊ¬¤Ë¸þ¤±¤ÆÀîºêÂç»Õµ§´ê¤Î¡ÖÊ¡Æ¦¡×¤â¡Ô1·î26Æü¡Á2·î1Æü¡Õ
¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼¡×¤Ï¡¢½µ¤´¤È¤Ë¥Á¥é¥·¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î26Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿´ØÅìÃÏ°è¡ÊÀ¶À¥Å¹¤Ï½ü¤¯¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥é¥·¤«¤é¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÁíºÚ¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª
É®¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë°Â¤¯»ÅÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃÍ²¼¤²¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£º£½µ¤Ï¡¢Ä«¿©¤ä¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤ËÊØÍø¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯ ¹ñ»º¼ã·Ü¤Î±ö¤«¤éÍÈ¤² 250g
¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á777±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢5.9³ä°ú¤Î314±ß¤Ë¡£
¢¨Ãæ¿ù¡¦¾åÈÄ¶¶Å¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Ï¥à ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¡¼¥Ö 160g
¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á421±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢4.8³ä°ú¤Î214±ß¤Ë¡£
¢¨Ä´ÉÛ¡¦µÈ¾Í»û¡¦»°ÂëËÌ¸ýÅ¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¥Õ¥¸¥Ã¥³ 5¼ï¤Î¾ø¤·¥µ¥é¥ÀÆ¦ 70g
¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê141±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢3.5³ä°ú¤Î90±ß¤Ë¡£
É½¼¨²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥±¡¼¤Î²ñ°÷¤¬¸½¶âÊ§¤¤¤Ç»ÙÊ§¤¤¤·¤¿¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë¡£Èó²ñ°÷¡¦¥«¡¼¥ÉÊ§¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁýÎÌÃæ¤Î¾¦ÉÊ¤ËÃíÌÜ¡ª
ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁýÎÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µ¤ÏÁíºÚ¤ä¥Ñ¥ó¤¬ÁýÎÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÁíºÚ¡ä
¡ü´°½Ï¥È¥Þ¥È¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¥³¥í¥Ã¥±
5¸Ä¡Ü1¸ÄÁýÎÌ¢ª251±ß
¡ü¥Ô¡¼¥Þ¥óÆùµÍ¤á¥Õ¥é¥¤
5¸Ä¡Ü1¸ÄÁýÎÌ¢ª292±ß
¡ü¹ñ»º·Ü¤Ä¤¯¤Í²¹¶ÌÐ§
¤Ä¤¯¤Í1¸ÄÁýÎÌ¢ª419±ß
¡üµíÆù¤Î»ÝÌ£¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤ÀÆù¤¸¤ã¤¬
10¡óÁýÎÌ¢ª314±ß
¡ã¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡ä
¡ü¥ß¥Ë¥Ñ¥ó ¥ª ¥·¥ç¥³¥é
5¸Ä¡Ü1¸ÄÁýÎÌ¢ª210±ß
2·î3Æü¤Ï¡ÖÀáÊ¬¤ÎÆü¡×
¥ª¡¼¥±¡¼¤Ï¡¢²ñ°÷¤Î¿·½Õ¤Î¹¬±¿¤òÀîºêÂç»Õ¤Ëµ§´ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¡Æ¦¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÊÆÃÊÌÄó¶¡ÉÊ¡Ë¥ª¡¼¥±¡¼ Ê¡Æ¦ ¹ñ»º Àù¤êÂçÆ¦ 75g¢ª103±ß
¡üÊ¡Æ¦ ÀéÍÕ»º ÁáÀ¸ Ì£ÉÕ¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä 60g¢ª303±ß
¥Á¥é¥·¡Ê´ØÅì¡¦´ØÀ¾¸þ¤±¡Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÆÃÇä¾ðÊó¤Ï¥Á¥é¥·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë