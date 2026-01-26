¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º! ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¥æ¡¦¥¸¥è¥ó¡¢¡Ø¿äÄêÌµºá¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é·èÄê
Netflix¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤ä¡¢¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä ¡Á°Û¹ñ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¡Á¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥æ¡¦¥¸¥è¥ó¤¬Apple TV¤Î¡Ø¿äÄêÌµºá¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆDeadline¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Apple TV+¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿äÄêÌµºá¡Ù¡£¤½¤ÎÂÔË¾¤Î¥· ¡Ä
¥æ¡¦¥¸¥è¥ó¤¬¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë»²Àï
¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ç¥¾¡¼¥¤¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë¥æ¡¦¥¸¥è¥ó¤Î»²²Ã¤¬·èÄê¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç±é·óÀ½ºîÁí»Ø´ø¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Ö¥í¥º¥Ê¥Ï¥ó¡Ê¡Ø¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡¦¥ß¥»¥¹¡¦¥á¥¤¥¼¥ë¡Ù¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Í¥¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥ê¥¹¡Ê¡Ø¥¸¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥º¡Ù¡Ë¡¢¥³¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦B¡¦¥ô¥¡¥ó¥¹¡Ê¡Ø¥é¥ô¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼ ¶²ÉÝ¤ÎÎ¹Ï©¡Ù¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ª¥Ê¡¦¥·¥ç¥¦¡Ê¡Ø¥¥ê¥ó¥°¡¦¥¤¥ô¡¿Killing Eve¡Ù¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥Ê¡¼¡Ê¡ØÍýÁÛ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ä±Ç²è³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¹ë²Ú¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£Á°ºî¤ËÎô¤é¤Ì½Å¸ü¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
EXCLUSIVE: 'KPop Demon Hunters' star Ji-young Yoo has joined the cast of Apple TV¡Æs 'Presumed Innocent' for Season 2 in a recurring role https://t.co/o9v9GIxQb5
- Deadline (@DEADLINE) January 23, 2026
¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦E¡¦¥±¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¹¥ê¥é¡¼
ËÜºî¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ê¥ó¥«¡¼¥óÊÛ¸î»Î¡Ù¤ä¡Ø¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ê¡¼¥¬¥ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡Äî¥É¥é¥Þ¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¿Ì¾¾¢¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦E¡¦¥±¥ê¡¼¤À¡£¶¦Æ±¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤â·óÇ¤¤¹¤ëÈà¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¹Ãå¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¡¢À¯¼£¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤Î¸Â³¦¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ëÊª¸ì¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¡£Èï¹ð¿Í¤¬¼«¤é¤Î²ÈÂ²¤È·ëº§À¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¸ÉÆÈ¤ÊÆ®¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë»Ñ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤òºÆ¤Ó¿¼¤¤»×º÷¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¸¶ºî¤ò°ì¿·¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÁ´ËÆ
¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥®¥ì¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ê¡Ø¥³¥ô¥§¥Ê¥ó¥È/ÌóÂ«¤Îµß½Ð¡Ù¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥È¥¥¥í¡¼¤Ë¤è¤ëÉÔµà¤ÎË¡Äî¥¹¥ê¥é¡¼¤ò¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¥¸¥ç¡¦¥Þ¥ì¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¾®Àâ¡ÖDissection of a Murder¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ø¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤ò°Ü¤¹¡£
¥×¥í¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¼ç±é¤·¤¿±Ç²èÈÇ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤ÉñÂæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£¥·¥«¥´¸¡»¡¶É¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿Á°ºî¤ÎÇ®¶¸¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º! ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÏÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
»²¹Í¸µ¡§Deadline
