【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 4−0 U-23中国代表（日本時間1月25日／プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム）

【映像】ボール無関係の「体当たり」

U-23日本代表のFW横山夢樹（セレッソ大阪）が、ボールとは無関係のシーンで中国代表DFに体当たりされ、ピッチに倒された。不可解なラフプレーと、お咎めなしの判定にファンから困惑の声が上がっている。

U-23日本代表は1月25日、AFC U23アジアカップの決勝でU-23中国代表と対戦。MF大関友翔（川崎フロンターレ）の先制ゴールに、MF小倉幸成（法政大）のミドルシュート2発、MF佐藤龍之介（FC東京）のPK弾など、ここまで5試合で無失点だった“鉄壁”を崩し4−0で勝利し、大会史上初となる2連覇を達成した。

ただ、日本は時間の経過とともに中国のラフなプレーに苦しめられた。例えば、2点リードで迎えた30分には不可解なシーンがあった。

「怪我が心配」の声も

センターサークル付近で横山がポジションを取ろうとした際、ボールとまったく無関係の場所であるにも関わらず、DFヤン・シーから体当たりを食らって転倒したのだ。横山はすぐに立ち上がり両手を広げてファウルを主張したが、目の前で見ていたサウジアラビア人のファイサル・アルバラウィ主審はノーファウルで処理。主審はプレーが切れたタイミングでヤン・シーに口頭注意を与えたものの、ファウルやカードの提示はなかった。

ボールに関与しない場所での露骨な体当たりに、ファンも騒然。ABEMAのコメント欄やSNSでは「右サイドバックもまたボールのないところで体当たり」「少林サッカーで日本選手が怪我するの心配になる」「ちょっとちょっと」「戦闘民族だなまるで」「なにするんだ」など、ラフプレーに対する苦言や、怪我を心配する声が相次いだ。

こうした中国のラフプレーに屈せず、アジアの頂点に立った日本は、心身の強靭さを見せつける格好となった。

（ABEMA de DAZN／AFC U23アジアカップ）

