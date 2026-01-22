ラインナップ拡大＆パワーユニット一新

トヨタは2026年1月22日、マイクロバス「コースター」の一部改良モデルを発表しました。



同日に発売しています。

コースターは1963年に「ライトバス」として登場以来、110以上の国と地域で展開されており、累計販売台数は55万台以上に上る、マイクロバスの大定番モデルです。

現行モデルは4代目で、2017年1月に発売。1992年から販売してきた3代目から24年ぶりとなるフルモデルチェンジを図りました。

力強く先進的なデザインや現代的な内装を採用したほか、ボディの高剛性化、運転席と助手席にエアバッグを標準装備し、車両安定制御システムVSCを設定するなど安全性を大幅に向上。電装を24Vから12Vとしたことで、乗用車のアクセサリも使用できるようになりました。

ラインナップはマイクロバス仕様に加え、荷物の積載に特化した「ビッグバン」、幼稚園・保育園送迎ニーズに向けた「幼児専用車」を用意します。ボディは全長6990mmのロングボディを基本に、6255mmの標準ボディ、7725mmの超ロングボディを設定しています。

これまでに複数回の改良が行われており、衝突回避支援パッケージ「トヨタセーフティセンス」の搭載や、パワーユニットの変更（日野製からトヨタの2.8リッターディーゼルターボエンジン1GD-FTV型に変更）、ドライバー異常時対応システム（EDSS）などを行っています。

今回の一部改良では、従来8車型あったものを16車型に拡大。最高級グレード「プレミアムキャビン（ロングボディ車・21人乗り）」、上級モデル「EX（ロングボディ車・29人乗り）」、「幼児専用車（ロングボディ車・大人3人＋幼児46人乗り）」などを設定。

これにより、車型はプレミアムキャビンが1仕様、EXが2仕様、GXが5仕様、LXが4仕様、ビッグバンが2仕様、幼児専用車が2仕様となりました。

また、パワーユニットを再び変更し、新型の3リッターディーゼルターボエンジン「3GD-FTV型」を新採用することで、最高出力123kW（約167馬力）・最大トルク452Nmの力強い動力性能を発揮します（数値はいずれも高出力仕様）。

さらに、前後のブレーキを17インチのベンチレーテッドディスクブレーキとし、制動力の強化も図りました。

装備ではプレミアムキャビングレードでUSBタイプC（2口×3箇所）を標準装備。EX、GX（標準ボディ車・ロングボディ車）、LX（標準ボディ車・ロングボディ車）にもUSBタイプC（1口×6箇所）をメーカーオプション設定し、利便性を高めました。

主なモデルの価格（消費税込）は、マイクロバスが742万1700円から1090万8700円まで。ビッグバン（標準ボディ）が735万2400円、幼児専用車（標準ボディ）が731万9400円です。