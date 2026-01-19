アクセサリー収納どうする問題。プロがたどり着いた答えは「無印×100均」の最強タッグ
こんにちは、えりです。
愛知県在住の整理収納アドバイザーです。小学6年生と4年生の2児の母をしながら、整理収納サポートやパートなどのお仕事をしています。
1万人以上の方にフォローしていただいているInstagramでは、整理収納・暮らし・子育てのことを発信しています。
小学生女子をもつ親御さんなら共通の悩みかもしれません。
それは、どんどん増える娘のアクセサリー。。。
なかなかしっくりくる収納方法が見つからずに悩んでいました。
けれど、諦めずいろいろ試行錯誤をした結果、取り出しやすく仕舞いやすい収納を見つけました！
我が家で余っていた収納ケースで完成したので何だか得した気分♪
今回はそんな我が家のアクセサリー収納のご紹介をさせてください。
大人のアクセ収納にもおすすめ！
使ったのは２つ。
無印良品の引き出しと
再生ポリプロピレン入り小物収納ケース ワイド 小 引出２個 ホワイトグレー（1490円税込）
100円ショップの蓋つき収納ケース（DAISOやCanDoで販売）
SIKIRI15（110円税込）
こちらのケースをそのまま使っていた時期もありましたが、「開け閉めが面倒！」という理由で娘が収納してくれなくなりました。。
出しっぱなしだと家もどんどん荒れてきてしまいます。
そこで、ちょっと工夫して使うことにしました。
まず、100円ショップのケースの蓋をハサミで切り落とします。
今回、蓋部分は使いません。
蓋無しの状態になった本体を無印良品のケースの中にはめ込むと。。。
なんとピッタリ！
これで専用なんじゃないかと思える仕切り収納ができました！
仕切りのサイズが違うので、アクセサリーのサイズに合わせて収納場所を決めました。
引き出しを開けると全部がすべて見渡せます。
この収納方法にしてから、娘が自分で戻してくれるようになりました。
引き出しなので、出し入れがしやすいことがポイントです。
アクセサリーが増えたら、無印良品の収納ケースを上に重ねていくことが出来るので、とっても便利です。
SIKIRIシリーズは同じ外寸サイズで仕切り数の違うものがたくさんあるので収納したいもののサイズで選ぶこともできます。
アクセサリー収納でお困り方は是非一度試してみてくださいね。
作＝えり
