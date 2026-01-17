【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年1月19日〜1月25日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月19日〜1月25日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分を隠しきれないようです』
｜総合運｜ ★★★★★
周囲に合わせて自分の力も無敵な雰囲気も抑えるでしょう。みんなに馴染む人であろうとします。けれど、抑え切れず個性は滲み出てしまうようです。仕事や公の場では一つのことに集中するより数を熟したい気持ちでしょう。楽しそうに取り組んでいれば、流れはよくなります。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手に依存するより自分を大切にしたくなります。ちょっとしたことでも相手のダメな所が目についてしまうでしょう。相手の愛情だけは絶対否定しないでいると良いです。シングルの方は、現実的な物の考え方をする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があまりベタベタしてくれない時です。
｜時期｜
1月22日 前向き ／ 1月24日 お節介をやく
｜ラッキーアイテム｜
花火
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞