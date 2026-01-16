食楽web

●カードを引いて、あなたの1月後半（1/16～1/31）の運勢を占おう！ 秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ先生のタロット占い。占いを通して人生をより幸せに導きます。

まずは下のA、B、Cの3枚のカードから好きなカードを1枚選んでください。それがあなたの1月後半（16日～31日）までの運勢カード。運気と恋愛運や仕事運、ラッキーアイテム＆ワードをもとに、日々のヒントにしてくださいね。

「全部正位置で出ましたね。それでいて、なんだか穏やかな感じのカードというか、静と動で言ったら『静』。内向きか、外向きかでいったら内向きな感じの全体模様です。忙しい年末からの新しい年に突入！ という人も多いと思うので、この辺りでちょっと落ち着いてみましょうか」（占ねこ先生）

Aを選んだあなた「月 正位置」

ちょうどこれを書いている今日の月は細くて美しく可憐な形をしています。まもなく月はその姿を消し、生まれ変わったようにまた姿を現して、満月へと満ちてゆきます。かたや太陽はいつもその姿を変えず、まんまるく強く輝く存在として、頭上に存在していて。

揺らぐ月と、揺らがない太陽。

この時期のあなたは、月のように揺らいでしまいそう。

新しい年の幕開けという、大きなエネルギーの変化。

新たな気分で始まる仕事。

また、就職や卒業、そんな変化に向かう時期でもあります。

そんな中、あなたの心の中はちょっと落ち着かないというか、漠然とした不安のようなものが出てきやすい時期になります。不安の正体がわかる人もいれば、なぜ不安なのかわからない、漠然とした不安やざわつき、なんだか落ち着かない、といった気持ちになってしまって、周りに当たったりすることもあるかもしれません。

時に自分が周りからどう思われるか、不安になる人もいると思います。

だけどね、月って、人からは細くなったり、まんまるくなったり形を変えるけど、そこにある月はただただ、まんまるなんだよね。太陽の光がそう見せてるだけで、ほんらいの月は形を変えているわけではないってこと。

あなたもそうだってこと、忘れないで。人からの評判であなたを決めつけるのは、レンタルの衣装を着せられた仮の姿のあなたで、本来のあなたではないってこと。本当のあなたの姿はどんなの？ それを出していくようにしてみて。まわりからどう思われようと、関係ないから。そうしたら、不安も揺らぎもふっとぶはず。

不安が出てきたら、本当の自分の姿から「今の姿はちがうよ」ってサインかもしれないですね。自分からのメッセージに気付いてあげてください。

（仕事運）

安定しにくい時期。結果を出すのは来月以降。焦らず進めて。

（恋愛運）

相手に求めすぎて喧嘩に発展することがありそう。相手は相手。自分は自分。お互い尊重しましょ。

【ラッキーフード / ラッキーアクション】

黄色い食べ物

ゆっくり深呼吸

リラックスできるハーブティー

Bを選んだあなた「正義 正位置」

何か迷っていることがあれば、決断する時期になりそう。

人生って、決断決断、決断の連続じゃないですか。

朝起きる時からそれはもう決断ですよ。起きるか、もうちょっと寝るか。起きたら何を先にするか。過去から繰り返してきた決断の先に私たちは立っていて、それはきっと正しいかどうかなんて、死ぬまでわからない。いや、死んでもわからないかもね。でも何がいいか、悪いか、正しいか、間違っているか。それだけの人生ってきっとつまらない。

カフェで「これ美味しそう！」って頼んだランチが、美味しくなかった時、「あ～失敗した、違うの頼めばよかった～」って後悔するより、「ワハハ！ イマイチ～。次はやめとこう！」って笑い飛ばせた方が、人生きっと楽しい。そしてそんな人生を求めて私たちは生まれてきたんだよね、って思います。

人間ってそうやって失敗しても笑い飛ばすことができる。それどころか、その失敗を学びに変えて活かすことができる。だからこそ、怖がらず決断すること。

このカードを引いた人の中には、今迷っていることがある人がいると思います。すでにいくつかの選択肢が用意されていて。それを決める時。これはできたら今月中に決断しましょ。

「今が決断の時期」ってカードが言っているから。そしてその決断をカードがしっかりサポートしてくれるはずだよ。そのとき、条件だけで決断しないで。心の声を聞いてあげてね。

大きな決断であれば、一人になってお散歩しながら自分と対話してあげるのもいいでしょう。小さな決断も先延ばしにしないでどんどん決めていっちゃいましょ。そうすると頭も心もストレージに余裕ができて、すっきり楽しく過ごせるはず。

大丈夫、何があってもきっと笑い飛ばせるから。

（仕事運）

結果が出やすい時。自信をもって進めていって。

（恋愛運）

先延ばしにしていることがあれば、今月中に決めちゃいましょう。

【ラッキーフード / ラッキーアクション】

自分で決めて食べること

Cを選んだあなた「節制 正位置」

節制ですね。お正月明け、ちょっと耳の痛い言葉でもあるかもしれません。羽目を外しすぎた人、だらだらしすぎた人。節制の時期がやってきました（笑）

節制のカードってちょっとピンとこない人の多いカードではあるんですが、今回はこの「羽目をはずしすぎ」「だらだらしすぎ」の「～すぎ」を戻そうっていう感じですね。お正月明けにぴったりのカード（笑）

かくいう私もお腹がお餅のようになってしまっていますので、やはり節制が必要な一人なのでしょう。耳が痛いです。お正月ってどうしても煽られますよね。エネルギーだって大きく変わるから。なんかいつもと違ってしまう。

それなので、提案です。ここで通常モードに戻すついでに、「今年のちょっと頑張ってこれはコントロールしよう」っていう目標を立てちゃいましょう。「頑張っていくら稼ごう」っていう外向きな目標というより、その目標があるならその金額を稼げる自分でいるために、こういうルーティーンをしていこう、といった感じの。その金額を稼げる理想の自分ってどんな？って考えてみて。身近な人を参考にしても良いですね。

たとえば家計簿をつけるとか、稼ぐのも大切だけど、節約して貯めることも大切にしようとか、朝30分早く起きて読書しよう、ラジオ体操を毎日しようなど。私自身このコツコツルーティンは大の苦手分野でもあるのですが、そんな人でもできる、ちょっとしたことでいいんです。ちょっとしたことをコツコツ。誰に認められるわけでもなく、淡々とやっていく。すると、きっと誰より最初に自分が自分を認め始めます。そうすると、きっとそこには新しいステージが用意されている。

そんなカードが出ています。

苦手なコツコツルーティンもカードがサポートしてくれるので、この時期始めちゃいましょう！

（仕事運）

派手な動きはありませんが、ちっちゃな努力が認められる時。

（恋愛運）

変わらない関係もマンネリではない。マンネリではなく安定、大切に育んで。募集中の人は、身近に候補がいるかもしれない。

【ラッキーフード / ラッキーアクション】

程よくバランスの良い食事

新しいルーティンを始めるます。

※今年の上半期運勢も占おう！

・【保存版】占ねこが占う、2026年上半期あなたの運勢（1月・2月・3月・4月・5月・6月生まれ）

・【保存版】占ねこが占う、2026年上半期あなたの運勢（7月・8月・9月・10月・11月・12月生まれ）

●DATA

毎日のハッピーを呼ぶ！ 占ねこ先生のタロット占い「LINEスタンプ」

https://line.me/S/sticker/31679813

●著者プロフィール

占（うら）ねこ

人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ。前世鑑定や数秘、タロットが得意。当たるだけではなく、占いを通して人生をより幸せに導く。占いは裏の顔なので完全にアンオフィシャル。