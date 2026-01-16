恐竜の王として知られるT・レックスの成長速度について、新たな研究が発表された/Roger Harris/Science Photo Library RF/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）新たな研究によると、ティラノサウルス・レックス（T・レックス）はこれまで考えられていたよりも長生きし、最大のサイズに達するまでにもっと長い時間を要していたことが分かった。

科学者たちは長年、T・レックスの脚の骨の化石に刻まれた年輪を数え、死んだ時の年齢と成体サイズまでの成長速度を算出してきた。従来の研究によると、T・レックスは通常25歳前後で成長を停止し、30歳前後まで生きたとされる。

しかし、14日にPeerJ誌に掲載された新たな研究では、科学者チームが偏光を用いて17個体の標本からこれまで確認されていなかった年輪を明らかにした方法が詳述されている。これらを分析した結果、T・レックスは35歳から40歳にならなければ約8トンの最大サイズには達していなかったことが分かった。

樹木の年輪とは異なり、恐竜の年輪は個体の生涯の最後の10〜20年しか記録していない。

しかし標本の年齢は幼体から成体まで多岐にわたっていたため、研究者は異なる年齢の個体の記録を組み合わせた新しい統計手法を駆使して、標本の成長の様子をまとめることができた。

研究者たちはT・レックスに関するこれまでで最大のデータセットを活用し、その成長史を年ごとに再構築することに成功。その結果、当該の恐竜の成長速度はこれまで考えられていたよりもはるかに遅かったことを発見した。

「T・レックスは急速に成長するどころか、その生涯の大半を中程度の大きさで過ごし、体長約12メートルにまで急速に成長することはなかった」と、オクラホマ州立大学解剖学教授で、本研究の筆頭著者であるホリー・ウッドワード氏は15日にCNNに語った。

「さらに個体によって年輪の間隔が異なり、大きく成長する年もあれば、ほとんど成長しない年もあった」とウッドワード氏は述べた。「このばらつきは、成長が柔軟であり、資源の入手のしやすさや環境条件の影響を受けていた可能性を示唆している」

この他、本研究で使用された標本の一部に見られる成長曲線の違いは、古生物学者がT・レックスという単一種と考えていたものが、実際には他の種や亜種を含む複合体なのかどうかという科学的議論にも新たな一石を投じる。

例えば10月に発表された研究では、10代のT・レックスに属すると考えられていた標本が、実際にはナノティラヌスという別の種に由来していたという証拠が明らかになった。

本研究で検証した成長速度は、別種の個体の存在を決定的に証明するものではない。しかし、「研究で得られた証拠は興味深い可能性を示唆している」と、研究者らは声明で述べている。

英スコットランドのエディンバラ大学で古生物学と進化学を専門とするスティーブ・ブルサット教授（本研究には関与していない）は、「これは刺激的な優れた研究であり、T・レックスにはこれまで考えられていたよりも多くのバリエーションがあったこと、そして長らくT・レックスと呼ばれてきた化石の中には、実際には異なる種に属するものもあるかもしれないことを示唆している」と述べた。

新たなタイプの恐竜の年輪が見つかったことは、恐竜の成長速度を研究する古生物学者に広範な影響を与える可能性もある。

「多くの密集した成長痕を解釈するのは難しい」と、研究の共著者で発明・投資会社インテレクチュアル・ベンチャーズの数学者兼古生物学者を務めるネイサン・ミアボルド氏は声明の中で指摘。「今回見つかった強力な証拠から、成長に関する研究で一般的に用いられる手法は見直しを迫られるかもしれない」と語った。