¡ÖÀ±¤Ò¤È¤ßÀ¨¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¥¤¥³¥é¥Öº´¡¹ÌÚÉñ¹á¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²áµî¤ÎÀê¤¤·ë²Ì¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡ºòÇ¯Ëö¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¡×¤Îº´¡¹ÌÚÉñ¹á¤µ¤ó¤ËÇ®°¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢²áµî¤ÎÀê¤¤ÈÖÁÈ¤Î´ÕÄê·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëX¤ÎÅê¹Æ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ç¤Î´ÕÄê¤¬ÅªÃæ¡ª
¡¡ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ç¡¢À±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤¬¥¤¥³¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤òÀê¤Ã¤¿²ó¡£ÈÖÁÈÆâ¤ÇÀ±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÉñ¹á¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ý2024Ç¯¡¦2025Ç¯¤Ï´Ö°ã¤Ã¤¿·èÃÇ¤ò¤·¤ä¤¹¤¤
¡ý¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢2026Ç¯¤Ï¡ÈÇË²õ¤ÎÇ¯¡É
¡¡º£²ó¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´¶¤¸¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè
¡¡¤µ¤é¤Ë´ÕÄê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦¤ä·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¦·ëº§¤ÏÁá¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¡¦¥Ð¥Ä2¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¡¡¦30ºÐ¤Ç½Ð²ñ¤¦Áê¼ê¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤
¡¡À±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤ÎÀê¤¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯¤Î¡ÈÇË²õ¡É¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢·ëº§¤·¤Ê¤¤Ì¤Íè¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤¬¶ì¤·¤¤¤«¡¢Ì¤Íè¤¬¶ì¤·¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î2Âò¤¬º´¡¹ÌÚÉñ¹á¤µ¤ó¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¤¢¤Ê¤¿¤ËË¬¤ì¤ë¡Ö·ëº§¤ÎÇ¯¡×¡ÖÇË²õ¤ÎÇ¯¡×¤òÀê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡À±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Î¸ø¼°Àê¤¤¥µ¥¤¥È¡ØÀ±¤Ò¤È¤ß¡ù¹¬¤»¤ÎÅ·À±½Ñ¡Ù¤Ç¤â¡¢ÈÖÁÈ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ËË¬¤ì¤ë¡Ö·ëº§¤ÎÇ¯¡×¡ÖÇË²õ¤ÎÇ¯¡×¤òÀê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2000Ç¯5·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎM¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢2027Ç¯¤¬¡Ö·ëº§¡¦¼Â¤ê¡×¤ÎÇ¯¡ª¡¡¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â·ëº§±¿¤¬¹â¤Þ¤ëÇ¯¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢2000Ç¯4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎK¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢2027Ç¯¤Ï¡ÖÇË²õ¡×¤ÎÇ¯¡£²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ç³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö·ëº§¤ÎÇ¯¡×¡¢¡ÖÇË²õ¤ÎÇ¯¡×¤Ï¤¤¤ÄË¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡À±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Î¸ø¼°Àê¤¤¥µ¥¤¥È¡ØÀ±¤Ò¤È¤ß¡ù¹¬¤»¤ÎÅ·À±½Ñ¡Ù¤Ç¤¼¤ÒÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§À±¤Ò¤È¤ß¡ù¹¬¤»¤ÎÅ·À±½Ñ
¢£ º§Áê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤¬¤ï¤«¤ëÀê¤¤¤âÏÃÂê¡ª
¡¡¡ØÀ±¤Ò¤È¤ß¡ù¹¬¤»¤ÎÅ·À±½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Å¾µ¡Àê¤¤¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢·ëº§¤ä»Å»ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀê¤¤¤Ê¤É400¥á¥Ë¥å¡¼°Ê¾å¤¬Àê¤¤ÊüÂê¡ª
¡¡·ëº§¥×¥é¥ó´ÕÄê½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë·ëº§Áê¼ê¤ÎÍÆ»Ñ¡¦Ç¯Îð¡¦Ç¯¼ý¤ä¡¢½Ð²ñ¤¤¡¦·ëº§¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤»þ´ü¤òÀê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§ ¼ÂºÝ¤Î´ÕÄê·ë²Ì
¢£ ¤Þ¤È¤á
¡¡¤â¤·ºÇ¶á¡¢¡Ö¤³¤ÎÁªÂò¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Öº£¤ÎÎ®¤ì¤Ã¤Æ¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¡£
¡¡À±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Î¸ø¼°Àê¤¤¥µ¥¤¥È¡ØÀ±¤Ò¤È¤ß¡ù¹¬¤»¤ÎÅ·À±½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÎ®¤ì¤äÎø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¾Ü¤·¤¯ÃúÇ«¤ËÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¤Íè¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁªÂò¡É¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢µ¤·Ú¤Ë¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§À±¤Ò¤È¤ß¡ù¹¬¤»¤ÎÅ·À±½Ñ
¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë