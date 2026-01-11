貯めている共通ポイント、格安SIM／スマホ利用者の約8割が「楽天ポイント」と回答
顧客満足度調査を実施する株式会社oricon MEは、12月1日に発表した最新の「格安SIMランキング」、「格安スマホランキング」と併せ、その利用実態データを発表。調査では、同ランキングの調査対象者3,394名（格安SIM：2,059人/ 格安スマホ：1,335人）に、普段利用している決済サービスや金融サービス、携帯料金の支払いに設定しているクレジットカード、貯めている共通ポイントなどについて聴いている。
貯めている共通ポイント TOP5 ※「格安SIM」「格安スマホ」利用実態データ（オリコン顧客満足度(R)調査）
1-1．普段利用している決済サービス、「PayPay」がいずれも6割超えで最多に
「普段利用している決済サービス（複数回答）」については、「格安SIM」、「格安スマホ」利用者共に「PayPay」が最多で、64.3％、62.4％と揃って6割超え。次いで「普段貯めている共通ポイント※を貯められるクレジットカード」の46.3％、48.1%、「現金」の41.9%、46.1%が続いた。
※共通ポイント：複数の企業や店舗が加盟している共通のポイントプログラム
1-2．キャリア×決済サービス別（格安SIM編）、「PayPay」が多数の一方、「イオンモバイル」は「共通ポイントを貯められるクレカ」が最多
「格安SIM」利用者のキャリアと普段利用している決済サービスの掛け合わせでは、ほとんどのキャリアでは「PayPay」が最多で、「IIJmio（60.6％）」、「日本通信SIM（60.1％）」、「NUROモバイル（64.4％）」、「mineo（62.9％）」、「Y!mobile（79.8％）」、「UQmobile（61.2％）」と、6割から約8割に迫る結果に。一方、「イオンモバイル」も46.0％と高い割合となったものの、「共通ポイントを貯められるクレジットカード」がそれを上回る48.0％で最多を記録した。
また、「PayPay」に次いで「共通ポイントを貯められるクレジットカード」、「現金」が各社で続くなか、「IIJmio」、「日本通信SIM」、「NUROモバイル」は「楽天ペイ」が「現金」に代わり上位に、「UQmobile」は「au PAY」が「共通ポイントを貯められるクレジットカード」に代わり上位となっている。
1-3．キャリア×決済サービス別（格安スマホ編）、全キャリアで「PayPay」が最多、ワイモバ利用者は約8割に及ぶ
「格安スマホ」利用者のキャリアと普段利用している決済サービスの掛け合わせでは、「PayPay」が「IIJmio（62.6％）」、「Y!mobile（75.6％）」、「UQmobile（54.7％）」 と、全キャリアで「PayPay」が最多に。特に 「Y!mobile」の約8割は、突出して高い利用率となっている。
次いで「Y!mobile」は 「共通ポイントを貯められるクレジットカード」、現金」、「UQmobile」は 「現金」、「共通ポイントを貯められるクレジットカード」の順で続いたが、「IIJmio」は「楽天ペイ」、「共通ポイントを貯められるクレジットカード」の順となった。
2．普段利用している金融サービス、いずれも「ゆうちょ銀行」が約６割で最多、「楽天銀行」「地方銀行」が続く
「普段利用している金融サービス（複数回答）」については、「ゆうちょ銀行」が「格安SIM」、「格安スマホ」共に57.1%、63.0%で最多となった。
次いで「格安SIM」は「楽天銀行（35.4%）」、「地方銀行（30.5%）」、「格安スマホ」は「地方銀行（34.3%）」、「楽天銀行（31.3%）」が続いた。
3-1．携帯料金支払いに設定しているクレジットカード、いずれも「楽天カード」「PayPayカード」がワンツー
「携帯料金の支払いに設定しているクレジットカード（単一回答）」については、「格安SIM」、「格安スマホ」いずれも「楽天カード」が26.0%、21.9%で最多となり、「PayPayカード」が13.4%、15.9%でこれに続いた。
次いで、「格安SIM」は「クレジットカードを設定していない」の9.5%、「格安スマホ」は「au PAYカード」の13.8%となっている。
3-2．キャリア×クレジットカード別（格安SIM編）、「楽天カード」最多が多数の一方、イオン・ワイモバ・UQは自社系カード利用が最多
「格安SIM」利用者のキャリアと支払いに設定しているクレジットカードの掛け合せでは、「IIJmio」、「日本通信SIM」、「NUROモバイル」、「mineo」の4キャリアは「楽天カード」が最多に。一方、「イオンモバイル」は「イオンカード」が69.0％、「Y!mobile」は「PayPayカード」が47.4％、「UQmobile」は「au PAYカード」が37.8％で最多となり、自社・グループ系カードの利用率が高い結果となった。
3-3．キャリア×クレジットカード別（格安スマホ編）、SIM利用者同様、ワイモバ・UQは自社系カード利用が最多
「格安スマホ」利用者のキャリアと支払いに設定しているクレジットカードの掛け合わせでは、「IIJmio」は「楽天カード」が38.9%、「Y!mobile」は「PayPayカード」が43.8%、「UQmobile」は「au PAYカード」が42.4%で最多となり、「格安SIM」利用者同様、「Y!mobile」 、「UQmobile」は自社・グループ系カードの利用率が高い結果となった。
4．貯めている共通ポイント、楽天ポイントがいずれも約8割で最多、PayPayポイントが約6割超えで続く
「貯めている共通ポイント（複数回答）」については、「格安SIM」、「格安スマホ」共に「楽天ポイント」が最も多く、82.3％、79.0％といずれも約8割を記録。次いで「PayPayポイント」が62.9％、60.4％と6割超えで続いた。
そのほか、いずれも「Vポイント」や「Pontaポイント」が同程度の利用率で上位の一方、「格安SIM」では「dポイント」、「格安スマホ」では「WAONポイント」が上位に入った。
5．共通ポイントを貯めている理由、ポイントの使い道の豊富さ、還元率の良さが上位に
「共通ポイントを貯めている理由（複数回答）」については、「ポイントの使い道が豊富だから」が、それぞれ44.6%、48.1%で「格安SIM」、「格安スマホ」共に最多となった。次いで「街の買い物でのポイント還元率が良いから」の34.9%、38.3%、「ポイントが貯まるお店・サービスの数が多いから」の29.4%、32.0%が続く結果となっている。
なお、最新の「2025年 格安SIMランキング」では、【mineo】が4年ぶり3度目の総合1位、「2025年 格安スマホランキング」では、【IIJmio】が2年連続3度目の総合1位を獲得している。
