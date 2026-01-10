102万回視聴され4万以上の「いいね」を獲得しているのは、保護されたばかりのきょうだい猫がかくれんぼしている様子。意外な隠れ場所に、視聴者からは「これは焦るww」「良い所見つけたねぇ」「可愛い郵便」などのコメントが集まっています。

【動画：『子猫がいない』ことに気が付いて焦っていたら…まさかの光景】

まだ人間が怖いきょうだい猫

Instagramアカウント「hogonyan_happy」に投稿されたのは、保護されたばかりのきょうだい猫の姿。お鼻がピンクのキジ白の子猫たちは、いつも怯えたようにくっついて過ごしていたといいます。里親さんが見つかるまでは、投稿主さんのおうちで暮らしているとのことです。

きょうだいで一緒にいれば落ち着くのか、毛づくろいをするなどリラックスする様子も見られるようになったそう。そう思っていたある日、投稿主さんは2匹の姿が見えないことに気づいたといいます。

隠れていた場所は？

慌ててきょうだいを探した投稿主さん。ふと玄関の郵便受けを見てみると…なんと、きょうだい猫がぎゅぎゅぎゅっと詰まっていたとのこと！どうやらまだ人間のことが怖くて隠れてしまったようです。

投稿主さんが安心させるようにそっとなでると、怯えたように小さく小さく「シャー！」と威嚇するように口を開けたといいます。ちなみに、郵便受けからは外に出られない仕組みになっていたとのことで、脱走の危険はなかったそうですよ。

時間をかけて慣れてきたきょうだい

怯えた様子を見せたきょうだい猫でしたが、翌日には投稿主さんが毛布にくるんであげると安心したように目を閉じたとのこと。数日後には触らせてくれたり、おもちゃで遊んだりするようになったといいます。

2匹は病院やお風呂も難なくこなしたとのこと。今ではおなかを見せて眠るほど警戒心が薄れているようなので、里親さんが見つかるのはもうすぐかもしれません。きょうだいが2匹とも幸せになるように、心から祈っています！

思わずかくれんぼをしてしまったきょうだい猫の投稿には、視聴者から「あ～守ってあげたい」「ボチボチ慣れてこか」「すてきなお家と家族がみつかるよ」と温かいメッセージも寄せられていました。

Instagramアカウント「hogonyan_happy」には、店長猫の「わさおさん」の様子をはじめ、保護された猫たちの様子も投稿されていますよ。きょうだい猫の行く末も気になります！

写真・動画提供：Instagramアカウント「hogonyan_happy」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。