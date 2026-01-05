Image: OnePlus

iPhone 17 Proの倍以上のバッテリー！

日本ではなじみが薄いものの、数々のコストパフォーマンスに優れたハイエンドなスマートフォンを世に送り出してきたOnePlus（ワンプラス）。このほどGizChinaは、2026年の初モデルとして、フラッグシップの「OnePlus 15」に驚きの最上位機種がリリースされることを報じましたよ。

まさかの9,000mAhのドデカバッテリー！

すでにOnePlus 15は、大容量の8,300mAhというバッテリーを搭載する「OnePlus 15R」という上位機種が発売中。しかしながら、OnePlusのLi Jie社長は、そのさらに上をいく「OnePlus Turbo」なる新モデルが、年明けにも正式発表されると明かしているようです。

その大きな特徴として、かつてない超大容量バッテリーの採用がリークされています。なんと9,000mAhという容量になるらしく、これは4,252mAhとされる「iPhone 17 Pro」の倍以上。Apple（アップル）初の5,000mAh超となった「iPhone 17 Pro Max」と比較しても、OnePlus Turboの9,000mAhというバッテリー容量が、いかにブッちぎっているかが際立ってます〜。

これはゲーミングスマホだ…

ただバッテリーもちが抜群というだけでなく、OnePlus Turboには、フラッグシップモデルの最強性能と評される、非常にハイスペックな仕上がりが期待されている模様。ゲーミングスマホにふさわしい最新チップも搭載されることでしょう。ディスプレイのリフレッシュレートは、これまたプレミアムな165Hzになるとのリークも流れているようです。

まずは中国で1月中に発売される流れとなりそう。この驚きのモデルを、どれだけ値段を抑えてリリースできるか？ OnePlus Turboの販売価格こそ、初のゲーミングスマホともいうべきモデルを投入するOnePlusの成功のカギを握っているといえるかもしれません。日本国内でも買えるようになってほしいなぁ。

GIZMODO テック秘伝の書 1,650円 Amazonで見る PR PR

Source: GizChina