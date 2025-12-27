「ピーターラビット(TM)」の“編み物キット”でおうち時間を満喫！初心者から上級者まで挑戦OK
絵本の物語から飛び出して100年以上、今や世界中で大人気！絵本だけでなく、アニメや映画、グッズなど幅広く展開されている「ピーターラビット(TM)」は、大人から子どもまで世代を超えて親しまれている。
【画像】公式オンラインショップの注目アイテム、編み物キットを見る
そんなピーターの関連商品が購入可能な、ピーターラビット(TM)公式オンラインショップでは、冬のおうち時間を充実させるのに最適なハンドクラフトキットも扱っている。今回の記事では、そんなアイテムの中から編み物のキットを6アイテム紹介。制作中の楽しみはもちろん、完成後は好きな場所に飾ったりして、物語の世界観を存分に満喫できるものばかりだ。
■世界中で愛される物語の主人公、ピーターラビット(TM)の世界観を楽しめる編み物キット
ピーターの世界を手作りで楽しめるハンドクラフトキットの代表格が編み物キット。公式オンラインショップでは、ピーターや仲間たちのあみぐるみ、チャーム、ブランケットなど、物語の魅力をそのまま形にできるラインナップがそろう。編み物の基本である細編みを中心に編み上げていくものなど、初心者でも気軽に挑戦しやすいキットも。いずれも手作り時間を楽しみたい人にぴったり！
■どれにしようか迷う！かわい過ぎるラインナップをチェック
「大きなチャーム＜ピーターラビット(TM)＞(編み物材料セット)」(4950円)は、本体をモへヤ糸でふわふわに編み上げるピーターラビットのあみぐるみチャーム。高さ約20センチと大きめサイズなので、バッグやリュックなどに付けてその存在感を楽しめる。※キットのほか、5/0号と3/0号のカギ針、とじ針、縫い糸、縫い針が別途必要
4体がセットになったあみぐるみ「編みぐるみ＜ピーターラビット(TM)となかまたち＞(編み物材料セット)」(1万3200円)は、どれも細編みメインで編み上げることができるキット。ベンジャミン・バニー(TM)、あひるのジマイマ(TM)、こねこのトム(TM)は、それぞれ絵本シリーズの主役としても登場する人気者たちだ。※キットのほか、5/0号と3/0号のカギ針、とじ針、縫い糸、縫い針が別途必要
細編みメインで完成する「編みぐるみ＜ピーターラビット(TM)＞(編み物材料セット)」(6930円)もおすすめ。ふわふわ感を表現するために特注糸でボディを編む、抱き心地にこだわったあみぐるみで、高さ約29.5センチと存在感も満点。大切な家族の一員としてお迎えするほか、とっておきのプレゼントなどにも最適！※キットのほか、7／0号かぎ針、とじ針、縫い糸、縫い針が別途必要
「チャーム＜ピーターラビット(TM)＞(編み物材料セット)」(4180円)は、細編みのみで編み上がる人気キット。高さ約13センチで主張過ぎないサイズ感と、ラディッシュを抱えたかわいらしい表情がポイントだ。※キットのほか、5/0号と3/0号のカギ針、とじ針、縫い糸、縫い針が別途必要
ピーターラビットとジョウロにまつわるシーンから生まれたあみぐるみキットの「編みぐるみ＜ピーターラビット(TM)＆ジョウロ＞(編み物材料セット)」(6600円)。同キットは、細編みをきつめに編み、綿を多めに詰めるのが制作のポイント。花畑のようなマットの上に飾れば、物語の1シーンが完成！※キットのほか、5/0号と3/0号のカギ針、とじ針、縫い糸、縫い針が別途必要
「ブランケット＜ピーターラビット(TM)＆フラワー＞(編み物材料セット)」(1万1000円)は、花に囲まれたピーターラビットのワンポイントとカラフルな花の縁編みがキュートなブランケット。サイズは約76×64センチで、カバーケットやベビー用おくるみなど、マルチに活躍できそうなアイテムだ。※キットのほか、5/0号と2/0号のカギ針、6号2本棒針、とじ針、縫い糸、縫い針が別途必要
■購入してもらえるお得なキャンペーン情報も！
公式オンラインショップにて6600円以上の買い物をした人には、ノベルティがもらえるお得なキャンペーンを実施中。キャンペーンは第3弾まであり、ピーターラビットがデザインされた「オリジナル刺繍キーホルダー」がもらえる(1注文につき1個進呈)。第1弾は2025年11月19日より開催中。第2弾は2026年1月中旬から開始予定で、第3弾は2026年3月からの開催予定だ。いずれも数量限定の先着プレゼントで無くなり次第終了するため、早めの購入がおすすめ。※キーホルダーのデザインは期間ごとに異なるなど、詳細は公式サイトを要確認
今回は、初心者から編み物の腕を上げたい中級・上級者まで、誰もが挑戦でき、冬の寒い季節にこそ作りたい、編み物のキットをピックアップした。今冬は、この中から自分に合うキットを選んで、ピーターの世界観を楽しみながら、おうち時間を満喫してみてはいかが？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※ 価格の変更や売り切れの可能性があります。それぞれ詳細は販売ページでご確認ください。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2025
