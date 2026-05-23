「ひとくち目からさくっふわっ」「新食感」【ミスド】バズる予感♡「新作ドーナツ」をチェック

【ミスタードーナツ】から、食感がポイントの新感覚のドーナツが登場している様子。台湾のドーナツをイメージして開発され、1つのドーナツで2つの食感を楽しめるのだとか。新しい食感とシンプルな見た目で、バズる予感大！ 間もなく販売期間が終了するので、まだ食べていない人はミスドに急いで駆けつけて！

見た目も魅力たっぷりの新作ドーナツ

台湾ドーナツをイメージした、「サクぽふん」シリーズ。公式サイトによると「外が『サクサク』食感」「中が軽い口当たりの『ぽふん』食感」とのことで、ひと口で異なる2種類の食感が楽しめる仕上がりになっているよう。「サクぽふん ミルクシュガー」と「サクぽふん カスタードシュガー」が登場しており、シュガーがまぶされただけのシンプルな見た目も特徴的。袋のデザインも可愛くて、つい写真を撮りたくなっちゃうかも。見た目だけでも魅力たっぷりの新作ドーナツです。

やさしい甘さのミルクシュガー

ミルク風味のシュガーをまとった「サクぽふん ミルクシュガー」。「これ、バズりそう」とコメントを添えているインスタグラマー@megumiko_maniaさんによると、「トッピングのお粉のやさしい甘さがちょうどいい」のだそう。中にクリームが入っていないタイプのドーナツなので、甘すぎないドーナツが好きな人におすすめかも。コーヒーや紅茶のお供として、楽しんでみてはいかがでしょうか。

風味豊かなカスタードシュガー

次に紹介するのは、カスタード風味のシュガーをまとった「サクぽふん カスタードシュガー」です。ごつごつした表面とたまご色のシュガーで、シンプルな見た目だからこそ食欲をそそります。まずは、先ほどのミルクシュガー味と一緒に並べて写真を撮ってみるのも良いかも。公式サイトによると「風味豊かなカスタードシュガー」なのだそうで、カスタードクリームが好きな人はこちらがおすすめ。

おもしろい食感を味わえる！？

新食感をテーマにした新作ドーナツ「サクぽふん」ですが、@megumiko_maniaさんは、「ひとくち目からさくっふわっで、思わず、おもしろい！ってなる」とコメント。2つの食感は、ドーナツをミスドのオリジナル液に浸けて、揚げることで作られる様子。@megumiko_maniaさんも「この食感、ちょっとクセになるー」というドーナツは、おやつ時間をちょっと特別なものにしてくれそうな予感。

ミスドから発売された新食感ドーナツ、気になった人はぜひチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S