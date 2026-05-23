ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「えっと、実は2カ月前から付き合ってて…」と彼氏が紹介してきた彼… 「えっと、実は2カ月前から付き合ってて…」と彼氏が紹介してきた彼女は私と丸かぶりだった!? 3年間裏切られた彼氏への反撃開始！ 「えっと、実は2カ月前から付き合ってて…」と彼氏が紹介してきた彼女は私と丸かぶりだった!? 3年間裏切られた彼氏への反撃開始！ 2026年5月23日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 平穏な日常を脅かす新人が登場〜！男性陣の目には「真面目で良さそうな子」に映るようですね。どう見てぶりっ子です。なぜわからないんだ。ぶりっ子ポジションは社内に2人もいらない？ 同類とうまくいくはずがなく…!?>>【まんが】ぶりっこアンリ(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ぶりっこアンリ 「全部万引きしてたんじゃないの？」店員も友達も敵に回る最悪展開！撮影されて拡散寸前…【お宅のお子さんが万引きしました Vol.30】 「誰にでも優しくするのはやめます」無自覚モテ男が“改善宣言”…計画が完全に狂い始めた【裏切りには代償を Vol.82】