東京で2年ぶりの「トムとジェリー展」開催！ 初登場のオープニング・シアターやご当地グッズを展開
人気アニメ『トムとジェリー』誕生85周年を記念した展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」が、5月28日（木）〜6月9日（火）の期間、東京・新宿にある京王百貨店 新宿店 7階大催場で開催される。
【写真】楽しそうな展示がたくさん！ 展覧会の詳細
■トムとジェリーの日常を体験
2024年より全国各地を巡回し今回東京に2年ぶりに帰ってくる「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」は、トムとジェリーのユニークな展示を通してふたりの日常を満喫できる体験型の展覧会。
東京会場では、前回展開のなかったオープニング・シアターが初登場するほか、アニメの歴史と概要を紹介する展示や、作中で繰り広げる“戯れ”を体験可能なフォトスポット、個性豊かな仲間たちのパネル展示などが楽しめる。
また、2日間限定で日本オリジナルショートアニメーションシリーズ『とむとじぇりーごっこ』のとむ、じぇりー、たふぃーが入り⼝でお出迎え。日によって会えるキャラクターが異なり、5月30日（土）はとむとじぇりー、6月7日（日）はじぇりーとたふぃーが会場に遊びに来る予定だ。
さらに、本展オリジナルアイテムをはじめ、先行販売の新グッズや、初登場となる東京ご当地グッズも販売。加えて、会場でグッズを5500円（税込）以上購入した人には、先着で「オリジナルご当地ステッカー（全2種）」がランダムで配布される。
【写真】楽しそうな展示がたくさん！ 展覧会の詳細
■トムとジェリーの日常を体験
2024年より全国各地を巡回し今回東京に2年ぶりに帰ってくる「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」は、トムとジェリーのユニークな展示を通してふたりの日常を満喫できる体験型の展覧会。
また、2日間限定で日本オリジナルショートアニメーションシリーズ『とむとじぇりーごっこ』のとむ、じぇりー、たふぃーが入り⼝でお出迎え。日によって会えるキャラクターが異なり、5月30日（土）はとむとじぇりー、6月7日（日）はじぇりーとたふぃーが会場に遊びに来る予定だ。
さらに、本展オリジナルアイテムをはじめ、先行販売の新グッズや、初登場となる東京ご当地グッズも販売。加えて、会場でグッズを5500円（税込）以上購入した人には、先着で「オリジナルご当地ステッカー（全2種）」がランダムで配布される。