オペラ「グロウリップティント」夏限定色♡大人可愛いミュートカラーに注目

オペラの人気リップ「グロウリップティント」から、夏限定色2色が2026年5月27日（水）より登場♡今回のテーマは“甘さ控えめのキャンディ”。ぷるんと透ける水光ツヤに、低彩度のミューテッドカラーを掛け合わせた、大人ロマンティックな限定カラーです。透け感たっぷりのプラムと洗練ベージュで、夏メイクを軽やかにアップデートしてみて♪

大人可愛い夏限定2色♡

今回発売される「グロウリップティント」夏限定色は、トレンド感たっぷりのミューテッドトーンを採用。キャンディのような透明感と、甘さを抑えた絶妙カラーが魅力です。

■限定色413 バニラベージュ

肌に自然になじむクリーミーベージュ。唇の色味をほどよくミュートし、ヘルシーで色っぽい印象に仕上げます。

冷たいきらめきをまとったヌーディカラーで、大人っぽい抜け感メイクにぴったり♡

■限定色414 プラムドロップ

シルバーラメが透けるように輝く、軽やかなプラムカラー。

肌トーンになじみながら、儚さと可愛らしさを同時に演出してくれる今季注目カラーです♪

水光ツヤを叶える人気処方

「グロウリップティント」は、グロスなしでもぷるんとした“水光ツヤ”を叶える人気ティントリップ。

美容オイル*ベースで高い保湿力を備え、乾燥しやすい季節でもしっとりとした唇をキープします。

また、ティント処方により透明感のある発色が長続き。薄膜仕上げで唇にぴたっと密着し、鏡を見ずにサッと塗れるストレスフリーな使い心地も魅力です。

さらに、パラベン不使用・動物由来成分不使用など、環境に配慮したクリーン処方※を採用しているのも嬉しいポイント♡

*スクワラン／保湿成分

※クリーンビューティーのこと。

スーンの新作コンシーラー登場♡ひんやり白みベージュで瞬間トーンアップ

商品情報をチェック

オペラ「グロウリップティント」夏限定色

価格：1,980円(税込)

【発売日】2026年5月27日（水）

【販売場所】全国のバラエティストア・イミュ公式オンラインストア

透け感カラーとみずみずしいツヤ感で、夏のリップメイクをぐっと旬顔にアップデートしてくれそうです♡

夏だけの透けツヤリップを楽しんで♡

オペラの「グロウリップティント」夏限定色は、透け感・ツヤ・色もちを1本で叶える優秀リップ。

軽やかなプラムとヌーディベージュの絶妙カラーは、普段使いから夏のお出かけメイクまで幅広く活躍してくれそうです♡

数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪