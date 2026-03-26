ゴディバのサマーコレクション登場♡懐かしい“ニッポンの夏”を味わう限定チョコ

ゴディバから、“ニッポンの夏”をテーマにした「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏-」が2026年5月20日（水）より登場します。金魚や睡蓮、風鈴など、どこか懐かしさを感じるデザインと、夏らしい爽やかな味わいの限定チョコレートが魅力♡冷やして楽しむひんやりショコラや、保冷バッグ付きセットなど、夏のギフトや自分へのご褒美にもぴったりなラインナップです。

“ニッポンの夏”を描いた限定ショコラ

「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏-」は、遠い夏休みの記憶を思い起こさせるような、涼やかで優しい世界観が魅力の限定コレクションです。

パッケージには、金魚や睡蓮、水藻など夏を感じるモチーフをデザイン。見ているだけでも心が和む、上品で美しい仕上がりです。

限定チョコレートは全4種類。

「ミルクチョコレート ピーチ」は、ピーチとキャラメルフィリングを閉じ込めたまろやかな味わい。

「ミルクチョコレート ヘーゼルナッツガナッシュ」は、香ばしいヘーゼルナッツの風味が広がる大人な一粒です。

さらに、「ダークチョコレート ソルテッドキャラメル」は塩味がキャラメルの甘さを引き立て、「ホワイトチョコレート レモンガナッシュ」はレモンの爽やかな酸味とジンジャーの香りが楽しめます。

冷凍庫で冷やして食べることで、パリッとしたシェルとひんやりフィリングの食感が際立ち、暑い季節ならではのおいしさを堪能できます♪

キル フェ ボンの夏タルト♡桃・メロン・マンゴーが彩る贅沢スイーツ

ギフトにぴったりなセットも充実

ラインナップは、「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏- 4粒入」1,512円、「9粒入」2,700円、「12粒入」3,564円を展開。販売期間は2026年5月20日（水）～8月25日（火）予定です。

さらに注目なのが、「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏- 4粒入+マルチハンカチセット」3,410円。

オリジナルマルチハンカチは50cm四方の使いやすいサイズで、バッグに忍ばせたくなる可愛さ♡ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。

また、「ゴディバ サマー スペシャルセット」5,400円も登場。

オリジナル保冷バッグに、チョコレートアソートメント9粒入、G キューブ ミルク4粒入、ラングドシャクッキー8枚入を詰め合わせた豪華なセットです。オンライン限定セットも用意されています。

2026年6月26日（金）からは、「簡易保冷ショッパー」165円も販売開始。35度の気温下でもアイスパックを30分～1時間長持ちさせる※紙製ショッパーで、夏のお持ち歩きにも便利です。

※35度恒温機内にて試験実施結果に基づく

この夏だけの特別なゴディバ体験を

暑い季節にぴったりな爽やかな味わいと、日本の夏を感じるノスタルジックなデザインが融合した「ゴディバ サマー コレクション -ニッポンの夏-」。

冷やして楽しむ新しいショコラ体験はもちろん、手土産やサマーギフトにも喜ばれること間違いなしです♡

数量限定のため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ。今年の夏は、ゴディバの限定コレクションで特別なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。