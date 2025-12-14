出場叶わず泣いた山田裕貴、叶った高橋文哉「代わりに（紅白）やってきますわ、俺が」

俳優の高橋文哉（24歳）が、12月23日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。「紅白歌合戦」に出演できず、ラジオで泣いていた山田裕貴に対して「代わりに（『紅白』）やってきますわ、俺が。裕貴さんの分まで」と語った。



高橋文哉が今年の「紅白歌合戦」に朝ドラ「あんぱん」のスペシャルステージで出演することを喜びながら報告した後で、「紅白に出られなくてラジオで泣いてた先輩いたじゃないですか。僕の尊敬する大好きな先輩がラジオで紅白に出られなかったって言って泣いてる放送があると、僕噂で聞いたんですけど、やっぱあまりにも泣きすぎてたのでSNSの方で、あの回の（山田）裕貴さんのラジオは電車で聞くな、みたいな、面白すぎるみたいなとか見たりとかして聞いたんです。だからもう申し訳ないですね。後輩として、やっぱその泣くほど裕貴さんが出られなかった紅白、出させていただきます」と話す。



そして高橋はラジオを通して山田に「代わりにやってきますわ、俺が。裕貴さんの分までね、俳優界もうしょっていきますよ」と語った。