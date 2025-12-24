食品宅配サービスを展開する企業、オイシックス・ラ・大地。2000年の創業以降、売り上げは右肩上がりに伸び、2013年には東証マザーズに上場（現在は東証プライム）。2024年の売上高は上場から12期連続増収となる2560億円、営業利益は前年比34％増の69億円と快進撃を続ける。

【画像】「頭悪すぎ」「ハゲ」ハラスメント疑惑を社員が告発…オイシックスの郄島社長52歳



食品宅配サービスが人気のオイシックス（オイシックス公式サイトより）

近年は食品にとどまらず、多角化経営に舵を切り、プロ野球球団・新潟アルビレックス・ベースボール・クラブを運営。2026年から元巨人軍の桑田真澄氏がCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に就任することが発表され、大きな話題を呼んだ。

破竹の勢いで成長を遂げるオイシックスだが、代表取締役社長をつとめる郄島宏平氏（52）にハラスメント疑惑が浮上している。

同社の社員が明かす。

「頭もキレるし、人の心を掴むのもうまい。社員面談では『〇〇さんは今こう考えているでしょ？』と、まるで心の中を見透かすように話す。スピーチも上手で、東日本大震災のときは、全社員を前に『We Are the World』を流しながら熱いスピーチをして、号泣する社員もいました」

「頭悪すぎる」「バカなんじゃない？」と社員を“激詰め”

他方、その熱血ぶりが社内に軋轢を生むことも。別の社員が語る。

「自分で何でもできてしまうからか、社員を『頭悪すぎる』『バカなんじゃない？』などと“激詰め”し、パワハラだと指摘する社員もいます。また、飲み会で女性社員に『エッチのときはメガネをかけるのか』と尋ね、周囲はドン引きしていました。髪の薄い取締役を『ハゲ』といじるなど、時代に合わない発言にヒヤヒヤさせられる社員も多い。コンプラ研修をしてもピンと来ていないようで……」

郄島氏のハラスメント発言について聞くと…

郄島氏のハラスメント発言について同社に質問状を送ると、「事実」と認めて反省の弁を述べた。

「パワハラやセクハラのような発言をしてしまったことをうけ、本人への指摘、厳重注意を人事担当の取締役から実施していることを確認しています。郄島自身も問題点であることを認識しており、反省をし改善する努力を続けております。

取締役に対して『ハゲ』と発言したことについては、その取締役が自ら髪が薄いことをネタにしたり、郄島と創業時から一緒の近い関係性であることに甘え発言しておりました。 発言により不快な気持ちにしてしまったご本人や周りの方に、心より深くお詫び申し上げます。また、日頃より弊社を支援してくださる皆様に、多大なる不快感とご不安をおかけしたことを、深く反省しております」

だが、さらに取材を進めると、社内における不倫疑惑まで発覚した――。

現在配信中の「週刊文春 電子版」では、急成長を遂げるオイシックスと、郄島氏の「超乱倫生活」について特集している。部下と元AKB48メンバーとの同時進行不倫疑惑、小泉進次郎・クリステル夫妻との知られざる関係、郄島氏への直撃取材の様子を詳報している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月1日・8日号）