『なにわ男子の逆転男子』初の番組イベント開催決定！なにわ男子がKアリーナ横浜で大奮闘

2026年4月7日（火）・8日（水）、なにわ男子の冠バラエティ番組『なにわ男子の逆転男子』の番組放送開始3周年と、なにわ男子のCDデビュー5周年を記念し、初の番組イベント「なにわ男子の逆転男子 祝3周年 〜スタジオ飛び出してＫアリーナ横浜に来ちゃいました〜」がKアリーナ横浜にて開催されることが決定した。

同番組は、なにわ男子が知力、体力、そして個々の能力を結集させ、「逆転」をテーマにさまざまな企画に全力でチャレンジするバラエティ。今回のイベントでは、毎回スタジオで白熱しているダンス企画やファッション対決といった番組恒例の対決企画を、Kアリーナ横浜の巨大なステージで生対決として再現する。

そして、なにわ男子のスペシャルライブも実施。Kアリーナ横浜のステージは初めてとなるなにわ男子の7人が、CDデビュー5周年イヤーのキックオフとして、熱いスペシャルパフォーマンスを届ける。

◆なにわ男子 コメント

『なにわ男子の逆転男子』初のイベント開催が決定しました!!!!!!! やったー！嬉しい！

逆転男子が始まって3年、なにわ男子がCDデビュー5周年イヤーのこのタイミングで我々の大事な冠番組のイベントを行えることを光栄に思います。なんといっても応援してくださっているファンの皆様、視聴者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます！

スタジオを飛び出して皆様を直接巻き込む企画をあれこれ考えています！ そしてイベントの中で、なにわ男子としては初のKアリーナ横浜でのスペシャルライブもやります！

ぜひ会場に遊びにきてください！ 4月、みんなと会えるのを楽しみにしてます！

なにわ男子