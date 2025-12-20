¹Åç¡¦·ªÎÓ¡¡ÀèÈ¯Å¾¸þ¥¤¥±¤ë¡ª¡¡¼ÂÎÏ¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤Åê¼ê¡¢Ãæ£¶Æü¤Ç¤ÎÄ´À°ÊýË¡¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ì¤Ð¡¡²£»³Îµ»Î»á¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¡¡¶õ¤¤¤¿·ê¤Ï¹õ¸¶¤Ë´üÂÔ
¡¡º£µ¨¤Þ¤Ç¹Åç¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤ò£¶Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¡¢²£»³Îµ»Î»á¡Ê£´£¹¡Ë¤¬¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤Ë£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£´Ö¶á¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¥«¡¼¥×Åê¼ê¿Ø¤Îº£µ¨¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¡¢Íèµ¨¤ÎÅ¸Ë¾¤ò£²²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Âè£±²ó¤ÏÍèµ¨¤«¤éÀèÈ¯Å¾¸þ¤¹¤ë·ªÎÓÎÉÍùÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£·ªÎÓ¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¸õÊä¤Ë¤Ï¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¹õ¸¶ÂóÌ¤Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤òµó¤²¡¢¡È¥É¥é£±¥³¥ó¥Ó¡É¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²£»³Îµ»Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤´±ï¤¢¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥×¤Ç¤Ï£²£°Ç¯¤«¤é£¶Ç¯´Ö¡¢£±·³¤È£²·³¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤âÀ¸¤«¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ëÅÀ¤ÇÉ¾ÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï£µ°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿¹¤È¶ÌÂ¼¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤Ç¤·¤¿¡£¿¹¤ÏÀ©µåÆñ¤Ç¤Î¼«ÌÇ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¶ÌÂ¼¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¶¥Áè¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿Î©¾ì¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢£±·³¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¹¥À®ÀÓ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢£±£·Æü¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤Î»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Íèµ¨¤Î¥«¡¼¥×Åê¼ê¿Ø¤ÎÀïÎÏ¿Þ¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÃíÌÜ¤ÏÍèµ¨¤«¤éÀèÈ¯Å¾¸þ¤ËÄ©¤à·ªÎÓ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»ä¤â¸½Ìò»þÂå¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤«¤éÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÐÈÄ¸å¤ÎÃæ£¶Æü¤¬Í«Ýµ¡Ê¤æ¤¦¤¦¤Ä¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈÔ²ó¤Îµ¡²ñ¤¬¤¹¤°Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Êý¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ªÎÓ¤Ïº£µ¨¤Þ¤Ç£±ÅÀ¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢½Å°µ¤ÎÂç¤¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤Åê¼ê¡£Ãæ£¶Æü¤Ç¤ÎÄ´À°ÊýË¡¤äµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬¤º¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ìÅÀ¡¢ÀèÈ¯¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î°ã¤¤¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±¤¸ÂÇ¼Ô¤È¤Ï£±»î¹ç¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂÐÀï¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Ï£³¡¢£´²ó¤ÎÂÐÀï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µå¼ï¤Î¾¯¤Ê¤¤Åê¼ê¤Ê¤éÅêµå¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÁªÂò»è¤¬¶¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ªÎÓ¤ÏËÉÙ¤Êµå¼ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡·ªÎÓ¡áÄ¾µå¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¥«¡¼¥Ö¤â¹â¿å½à¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤Æ¡¢¾¡Ééµå¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤ÎÊý¤¬»ý¤ÁÌ£¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Åêµå¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢Èà¼«¿È¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·ªÎÓ¤ÎÀèÈ¯Å¾¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÏÈ¤¬°ì¤Ä¶õ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¹õ¸¶¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤Ï£µ·î¤Ëº¸É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÁ´µÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¤Ïµå°Ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ»°¿¶¤¬¼è¤ì¡¢Åê¤²¤Ã¤×¤ê¤Î¤¤¤¤Åê¼ê¡£ÀèÈ¯¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÍÞ¤¨¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤âº£Ç¯¤Ï²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡££²¿Í¤Î¡È¥É¥é£±¥³¥ó¥Ó¡É¤ÎÌöÆ°¤¬¶¯¸Ç¤ÊÅê¼ê¿Ø¤Î¹½ÃÛ¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þ²£»³¡¡Îµ»Î¡Ê¤è¤³¤ä¤Þ¡¦¤ê¤å¤¦¤¸¡Ë£±£¹£·£¶Ç¯£¶·î£±£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£´£¹ºÐ¡£Ê¡°æ¸©¾¡»³»Ô½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤ÎÅê¼ê¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¸£°¥¥í¡£Ê¡°æ¾¦»þÂå¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±Ç¯½©¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡££¹£´Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡££¹£·Ç¯¤ËÃæ·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¥×¥í½é¾¡Íø¤ò´Þ¤à£±£°¾¡¤òµó¤²¤ë¡£ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢¥×¥í£²£°Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£±£´Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£µ£°£·»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢£´£¶¾¡£´£´ÇÔ£±£·¥»¡¼¥Ö£±£±£°¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£´£²¡££²£°Ç¯¤«¤éº£µ¨¤Þ¤Ç¹Åç¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£