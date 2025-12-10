東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」に新グッズが登場しました。

『アナと雪の女王』の最新グッズをご紹介します。

子ども時代の人形デザインが可愛いグッズ

『アナと雪の女王』をテーマにした新エリア「フローズンキングダム」のグッズが新発売。

毎日使える“アナ雪”グッズが登場しました。

ヘアクリップは、アナとエルサの2個セット。

幼少期のアナとエルサの人形をデザインしています。

キーチェーンも、幼少期のアナとエルサの人形2個セットです。

さりげない“アナ＆エルサカラー”がおしゃれなタオル

タオルも、アナとエルサの2枚セット。

一見、緑系のシンプルな2枚ですが、アナとエルサの戴冠式でのドレスをイメージしています。

ローズマリングの模様もおしゃれで、大人っぽいデザインに。

日常にさりげなく“アナ雪”らしさを取り入れられます。

アナとエルサのリップエッセンス&ハンドクリームも登場。

箱入りで、ギフトにもぴったりです。

