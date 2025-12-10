【ディズニー】シンプルなタオルセット？→さりげないデザインが良い♪「アナ雪新作グッズ」が良デザイン！
東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」に新グッズが登場しました。
『アナと雪の女王』の最新グッズをご紹介します。
子ども時代の人形デザインが可愛いグッズ
『アナと雪の女王』をテーマにした新エリア「フローズンキングダム」のグッズが新発売。
毎日使える“アナ雪”グッズが登場しました。
ヘアクリップは、アナとエルサの2個セット。
幼少期のアナとエルサの人形をデザインしています。
キーチェーンも、幼少期のアナとエルサの人形2個セットです。
さりげない“アナ＆エルサカラー”がおしゃれなタオル
タオルも、アナとエルサの2枚セット。
一見、緑系のシンプルな2枚ですが、アナとエルサの戴冠式でのドレスをイメージしています。
ローズマリングの模様もおしゃれで、大人っぽいデザインに。
日常にさりげなく“アナ雪”らしさを取り入れられます。
アナとエルサのリップエッセンス&ハンドクリームも登場。
箱入りで、ギフトにもぴったりです。
