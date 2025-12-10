紗栄子「めっちゃ良くて」サウナの合間に保湿！乾燥対策に使用するミスト化粧水

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【サ活】紗栄子のサウナの入り方』の動画を投稿。サウナについてトークする中で、愛用のアイテムなども教えてくれる場面がありました！

■サウナ中の保湿に

動画内に登場したのはこちら！

KOPHER/キュリペア ダーマアンプル 4,800円（編集部調べ）

水分や皮脂のバランスを整えてくれるという化粧水！

紗栄子さんが、サウナ、水風呂と過ごした後、整う時に乾燥したくないと語りながら紹介したのがこちら。

続けて「乾燥したくないから、ミストタイプの化粧水」「これとかめっちゃ良くて」とお気に入りアイテムの様子で紹介。

使用の目的としても「ちょっと気にならない？突っ張りみたいな、なんかその不快感をなくして気持ちよく整うために私はかけてる」とサウナの合間の乾燥対策に愛用していると語っていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の愛用品も紹介しながらサウナについてトーク！ぜひチェックしてみてくださいね。