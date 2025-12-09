ユーハイム、「ポケモン」2026年バレンタイン商品ラインナップを公開「ポケモンZA」御三家も登場。全9商品を展開
ユーハイムは、ポケモンから着想した商品「ユーハイム（ポケモン）」を2026年バレンタイン時期に発売する。オンラインショップにて12月22日12時より先行予約開始で、2026年1月7日以降順次発送予定。店舗では1月上旬より順次取り扱いを開始する。
「ユーハイム（ポケモン）」は、「―ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる― ユーハイムバレンタイン」をテーマとしたバレンタインのためだけのスペシャルなお菓子。以前のピカチュウやイーブイに「Pokémon LEGENDS Z-A」よりチコリータ、ポカブ、ワニノコなども加わった、全11種類のポケモンたちが登場するパッケージで全9アイテムが展開する。
商品詳細
①ミルフィーユ（9個入）税込1,944円
②ミルフィーユ（5個入）税込864円
③ビスケットアソート（110g入）税込2,160円
④モンスターボールバウム（3個入）税込1,944円
⑤ミニチョコバウム（ミルク）（3個入）税込648円
⑥バウムシュピッツ（4個入）税込864円
⑦スティックバウム（6個入）税込1,512円
⑧スティックバウム（4個入）税込972円
⑨クッキー（チョコ）税込1,296円
(C)Pokémon. (C)Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.