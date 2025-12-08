年末を元気に過ごすために、かつやに急げ〜！

【全写真】かつやの感謝祭「200円引きメニュー」激安ラインナップまとめ

とんかつ専門店「かつや」が「年末感謝祭」を開催します。

12月11日(木)から14日(日)までの4日間限定で、人気メニュー4品が200円の大幅値引きになる、かなりお得なキャンペーンです！

店内飲食はもちろん、テイクアウトでも同じく割引価格で利用OK。

値引き対象メニューをチェックして、このオトクな機会をしっかり利用しましょう♪

●年末感謝祭 対象商品

・カツ丼(竹) 120gロース

価格：通常790円(税込869円)→感謝祭価格590円(税込649円) ※お弁当の場合は税込637円

・ソースカツ丼(竹) 120gロース

価格：通常790円(税込869円)→感謝祭価格590円(税込649円) ※お弁当の場合は税込637円

・ロースカツ定食 120gロース/ご飯・とん汁(小)付

価格：通常830円(税込913円)→感謝祭価格630円(税込693円) ※お弁当の場合は税込680円

・カツカレー(竹) 120gロース

価格：通常990円(税込1,089円)→感謝祭価格790円(税込869円) ※お弁当の場合は税込853円

※券売機店舗では価格が異なる。お弁当にとん汁は付かない。

●年末感謝祭 概要

販売期間：2025年12月11日(木)〜12月14日(日)の4日間

販売店舗：国内の「かつや」※一部店舗を除く

販売時間：各店舗の営業時間

※2025年12月11日(金)〜12月14日(日)の感謝祭期間中は、「カツ丼(竹)」「ソースカツ丼(竹)」「ロースカツ定食」「カツカレー(竹)」の4品のみの販売。割引券との併用は不可。デリバリーは対象外。一部店舗ではネット注文を実施していない。