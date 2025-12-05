ポルノグラフィティ「サウダージ」に再注目、2025年カラオケ年間ランキングで10代の1位に
株式会社エクシングが、JOYSOUNDのカラオケ・ソーシャルメディア「うたスキ」の会員の歌唱データを基にした「2025年 年代別カラオケ年間ランキング」を発表した。
総合ランキングではMrs. GREEN APPLEの「ライラック」が栄冠に輝いた2025年。しかし、年代別ランキングを詳しく見ると、リリースから20年以上を経てもなお、幅広い世代の心を掴む一曲が脚光を浴びている。
今回発表されたランキングでは、ポルノグラフィティの「サウダージ」が躍進。SNSなどをきっかけに再び楽曲が注目され、10代のランキングでは1位を獲得。リリースから20年以上経った今もなお、20代〜50代の各世代で TOP5入りを果たすなど、根強い人気を誇っている。
また、総合ランキングで1位を獲得したMrs. GREEN APPLE の「ライラック」は20代〜40代のランキングでも1位を獲得。10代で2位、50代でも3位に入るなど、幅広い世代から絶大な支持を誇ることを証明した。
