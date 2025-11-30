イングランド・プレミアリーグで日本代表ＭＦ三笘薫（２８）の所属するブライトンが中国に謝罪を表明したこと受けて、中国メディアも続々と報じている。

ブライトン・アカデミーの公式Ｘ（旧ツイッター）は「プレミアリーグ・クリスマス・トゥルース・トーナメント（第１次世界大戦中のクリスマスに休戦したことを記念する大会）へのアカデミーの参加に関する最近の投稿によって中国で不快な思いをさせてしまったことを、クラブは心からおわび申し上げます。私たちは中国のファンのみなさんを大変大切に思っており、不快な思いをさせる意図は一切ありませんでした」と謝罪した。

英公共放送「ＢＢＣ」などもこの騒動を取り上げており、ブライトン・アカデミーが公式Ｘで三笘とアカデミー選手の写真を投稿した際に、旧日本陸軍兵士の写真が写り込んでいたことから、中国で物議を醸していた。

ブライトンの謝罪を受けて、中国メディアも続々とこの件を報道。「新浪」は「ブライトンのユースアカデミーが論争を巻き起こし、三笘薫が歴史的論争に巻き込まれた」「この事件を受け、ブライトンのユースアカデミーは声明を発表し、投稿によって中国系コミュニティーに不快感を与えたことについて深く謝罪した。アカデミーは中国系ファン層への敬意を改めて表明し、この行為自体が誰かを不快にさせる意図はなかったと改めて強調した」。

「網易」は「さらに言語道断なのは、ブライトンが不適切な行動を認識せず、彼がカードを持っている写真を公式ウェブサイトに掲載したことだ」とブライトンの責任を追及。「この写真が投稿された後、ブライトンの公式メディアは多くのファンから激しい批判にさらされた。その後、ブライトンは写真を削除し、中国のファンに向けて謝罪した」などと報じている。

中国ではプレミアリーグのファンも多いだけに、論争が続いているようだ。