1015億円はもう回収　大谷翔平が生む異次元効果の経済的な背景をLA識者が指摘「契約前に関係者が予想していなかった水準だ」

何よりも「勝つこと」を望んで契約を交わしたドジャースと大谷。その狙い通りに順風満帆の日々を送る彼らは、グラウンド外でも「勝者」となっている

もはや天文学的な効果が生まれている。ドジャースと大谷翔平を取り巻く経済状況が話題となった。

2023年12月に、当時の「北米スポーツ史上最高額」とされる10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）のメガディールを交わしたドジャースと大谷。そこからの2年間で、前者はワールドシリーズ連覇を達成し、投打二刀流を再始動させた後者も2年連続でMVP（自身4度目）を受賞するなど充実の時を送ってきた。

何よりも驚くべきは、衝撃的な規模となった契約金はすでに全額を回収していると報じられている点だ。日本はもちろん、米国内でも小さくない影響力を生んでいる大谷がもたらすあらゆる収益によって、ドジャースに予想をはるかに超える価値をもたらしているようだ。

その内情を証言するのは、ロサンゼルスの地元局『Sport Net LA』でアナウンサーを務めるティム・ネベレット氏だ。現地時間11月25日にドジャース専門サイト『Dodgers Daily』のYouTube番組に出演した際に「どうやらドジャースは彼と素晴らしい契約を結んだようだ」と吐露。そして、自らが「オオタニ経済」と呼んでいる偉才の生み出す驚異的な経済効果を語った。