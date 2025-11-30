1015億円はもう回収 大谷翔平が生む異次元効果の経済的な背景をLA識者が指摘「契約前に関係者が予想していなかった水準だ」
何よりも「勝つこと」を望んで契約を交わしたドジャースと大谷。その狙い通りに順風満帆の日々を送る彼らは、グラウンド外でも「勝者」となっている(C)Getty Images
もはや天文学的な効果が生まれている。ドジャースと大谷翔平を取り巻く経済状況が話題となった。
2023年12月に、当時の「北米スポーツ史上最高額」とされる10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）のメガディールを交わしたドジャースと大谷。そこからの2年間で、前者はワールドシリーズ連覇を達成し、投打二刀流を再始動させた後者も2年連続でMVP（自身4度目）を受賞するなど充実の時を送ってきた。
何よりも驚くべきは、衝撃的な規模となった契約金はすでに全額を回収していると報じられている点だ。日本はもちろん、米国内でも小さくない影響力を生んでいる大谷がもたらすあらゆる収益によって、ドジャースに予想をはるかに超える価値をもたらしているようだ。
その内情を証言するのは、ロサンゼルスの地元局『Sport Net LA』でアナウンサーを務めるティム・ネベレット氏だ。現地時間11月25日にドジャース専門サイト『Dodgers Daily』のYouTube番組に出演した際に「どうやらドジャースは彼と素晴らしい契約を結んだようだ」と吐露。そして、自らが「オオタニ経済」と呼んでいる偉才の生み出す驚異的な経済効果を語った。
「オオタニがドジャースのユニホームを着ることで生まれている収入は、契約前に球団の関係者ですらも予想していなかった水準だと思う。ロサンゼルスにおけるオオタニ経済は、驚くほどに急成長を遂げている。そしておそらくだが、今すぐに止まるなんてことはない」
そして、アナウンサーとして大谷の活躍を伝える尊さを「信じられないようなストーリーを語ることができるのは幸運だ。彼のすべてを記録に残すことができるんだ」と強調したネベレット氏は、感慨深げに持論を展開する。
「ドジャースは、他のMLBチームより『有利だ』とか『資金力な面で優れている』と言われる。実際に私も優れているとは思う。だが、それは単純に銀行にどれだけの予算が蓄えてあるかだけではない。世界最高の選手を抱えながら、日本、アジア、世界、そしてアメリカの野球ファンに注目されるようにアプローチをしているからだ」
ここ2年でドジャースは手に入れた球界のアイコンを巧みに使い、お茶の間をも熱狂させてきた。そうしたグラウンド上だけではないチームブランディングこそ桁違いの数字を生み出せる要因の一つと言えよう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]