¡ÚAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¡Û¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¡ª1Ëü±ß°Ê²¼¤Î¡È¥Î¥¤¥¥ã¥ó¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡É¥¤¥ä¥Û¥ó¤ª¤¹¤¹¤á5Áª
▶▶¤Þ¤µ¤«¤Î40%¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¥³¥ì¡ª
12·î1Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡ª¡¡º£Ç¯ºÇ¤âÁÀ¤¤ÌÜ¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ï¡Ö1Ëü±ß°Ê²¼¡×¡£ ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÀÇ½¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿ ¹âÀÇ½¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë ¤¬ÂçËºî¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥³¥¹¥Ñ¡¦µ¡Ç½À¡¦¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤Ê¤ª¤«¤Ä¹â¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î¡Ö1Ëü±ß°Ê²¼¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¤Æ5¥â¥Ç¥ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÀÅ¼ä¡×¡Ö²÷Å¬¡×¡Ö¹â²»¼Á¡×¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¢£1. Soundcore P40i (Anker) ¥Î¥¤¥¥ã¥ó¡ß¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßÄ¹»þ´ÖºÆÀ¸¤ÎºÇ¶¯¥³¥¹¥Ñ
▶Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) ¡Ú´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó/¥¦¥ë¥È¥é¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥° 2.0 / ¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È / ºÇÂç60»þ´ÖºÆÀ¸¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯
»²¹Í²Á³Ê¡ï7,990
¢ª Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼²Á³Ê ¡ï6,490¡Ê19%OFF¡Ë
¡ú4.4¡Ê6,294·ï¡Ë
¡ÈÌÂ¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤ÇOK¡£¥Î¥¤¥¥ã¥ó¡¦²»¼Á¡¦»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬Á´ÉôÆþ¤ê¡É
¡Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍýÍ³¡Ó
¡¦¼þ¤ê¤ÎÁû²»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¡¦¥«¥Õ¥§¡¦³¹Ãæ¤Ç¤â²»¤¬¥¯¥ê¥¢
¡¦¥¤¥ä¥Û¥ó¤â¥±¡¼¥¹¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Ä¹»ý¤Á¤Ç¡¢ËèÆü»È¤Ã¤Æ¤â¿ôÆü½¼ÅÅÉÔÍ×¤Î°Â¿´´¶
¡¦¡È¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÉÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈPC¤òÆ±»þ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Ä¶¥é¥¯
¡¦Anker¤é¤·¤¯Áàºî¤â¥¢¥×¥ê¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤âÌÂ¤ï¤Ê¤¤
¡¦Amazon¤Ç²áµî1¤«·î¤Ë5,000ÅÀ°Ê¾åÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤No.1¤ÎÇä¤ì¶Ú¥â¥Ç¥ë
¡»¥á¥ê¥Ã¥È
¶¯ÎÏ¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤ÇÁû²»¤ÎÃæ¤Ç¤â²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤
¥¹¥Þ¥Û¡ÜPC¤ÎÆ±»þÀÜÂ³¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
10Ê¬½¼ÅÅ¤ÇÌó5»þ´Ö»È¤¨¤ëµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬ÊØÍø
ºÇÂç60»þ´ÖºÆÀ¸¡Ê¥¤¥ä¥Û¥ó12»þ´Ö¡Ü¥±¡¼¥¹48»þ´Ö¡Ë¤ÇÄ¹»þ´Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¢¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¡ÊLDAC¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ
¢£2. Ear (a) (Nothing) ¥Î¥¤¥¥ã¥óºÇÂç45dB¡ßChatGPTÏ¢·È¤ÎÀè¿Ê¥â¥Ç¥ë¤¬40%OFF¡ª
▶¡ÚVGP 2025 ¶â¾Þ¡ÛNothing Ear (a) ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥° / ChatGPTÂÐ±þ / ¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ (¥Û¥ï¥¤¥È)
»²¹Í²Á³Ê¡ï14,800
¢ª Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼²Á³Ê ¡ï8,880¡Ê40%OFF¡Ë ¡ú4.3¡Ê5,511·ï¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ºÇ¹â¡£Àè¿Êµ¡Ç½¤ÈÀÅ¼ä¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Ê¤é
¡Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍýÍ³¡Ó
ºÇÂç45dB¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡ÊÁ°¥â¥Ç¥ëÈæ13%¸þ¾å¡Ë¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹ºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÅ¼ä
ChatGPTÏ¢·È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½
¥Ï¥¤¥ì¥¾¡¦LDACÂÐ±þ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¹â²»¼Á¤ò¼Â¸½
¥±¡¼¥¹¹þ¤ß¤ÇºÇÂç42.5»þ´ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¤È¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤ë
Nothing¤é¤·¤¤¥¹¥ê¥à¤ÇÀè¿ÊÅª¤ÊÆ©ÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯
¡»¥á¥ê¥Ã¥È:
1Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ç¡¢45dB¤Î¶¯ÎÏANC¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë
¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¡ÊLDAC¡Ë
ChatGPT¤Ê¤É¤ÎÀè¿ÊÅª¤Êµ¡Ç½Ï¢·È¤¬²ÄÇ½
ºÇÂçºÆÀ¸»þ´Ö¡§ºÇÂç42.5»þ´Ö¡Ê¥±¡¼¥¹¹þ¤ß¡Ë
¢¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Þ¤ÀAnker/SONY¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤
¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤¬¼«Æ°Ä´À°¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¡×¥â¡¼¥É¤Î¤ß
¢£3. Air Pro 4 (EarFun) 1Ëü±ß°Ê²¼¤ÇÀÅ¤±¤µºÇ¶¯¥¯¥é¥¹
▶EarFun Air Pro 4¡ÃBluetooth 5.4 / 50dB¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉANC / ¥Ï¥¤¥ì¥¾LDAC / Snapdragon Sound™ÂÐ±þ
»²¹Í²Á³Ê¡ï9,990
¢ª Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼²Á³Ê ¡ï7,779¡Ê22%OFF¡Ë
¡ú4.4¡Ê4,289·ï¡Ë
¥Î¥¤¥¥ã¥óºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¡ß¹â²»¼Á¡£1Ëü±ß°Ê²¼¤Ç1ÈÖ¶¯¤¤Àâ!
¡Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍýÍ³¡Ó
¥Î¥¤¥º¤òºÇÂç50dB¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¹ºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÅ¤±¤µ
¡ÈLDAC¡¦aptX LosslessÂÐ±þ¡É¤Ç¡¢1Ëü±ß°Ê²¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹â²»¼Á
¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡¦Æ°²è¤â¥º¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢±ÇÁü¤È¤ÎÆ±´ü¤¬¼«Á³¤ÊÄãÃÙ±äÀÇ½
6¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯¡ÜAIÊäÀµ¤Ç¡¢ÄÌÏÃ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤
ºÇÂç52»þ´ÖºÆÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆü»È¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤
¥×¥í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖVGP 2025 ¶â¾Þ¡¦¥³¥¹¥ÑÂç¾Þ¡×¼õ¾Þ¤Î¼ÂÎÏ
Amazon²áµî1¤«·î¤Ç4,000ÅÀ°Ê¾åÈÎÇä
ºÇÂçºÆÀ¸»þ´Ö¡§ºÇÂç52»þ´Ö¡Ê¥¤¥ä¥Û¥ó11»þ´Ö¡Ü¥±¡¼¥¹41»þ´Ö¡Ë¢¨ANC ON¤ÇÃ»½Ì
¡»¥á¥ê¥Ã¥È:
LDAC / aptX LosslessÂÐ±þ¤Ç²»¼Á¤¬ËÜ³ÊÇÉ
ºÇÂç50dB¤Î¶¯ÎÏ¥Î¥¤¥¥ã¥ó
ºÇÂç52»þ´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÄ¹»ý¤Á
ÄÌÏÃÉÊ¼Á¤¬¹â¤¯¡¢Web²ñµÄ¤äÅÅÏÃ¤Ë¶¯¤¤
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ
¢¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È:
iPhone¤Ç¤ÏLDAC¡¦aptX¤Ê¤É¤Î¹â²»¼Á¥â¡¼¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¤
ËÜÂÎ¤Ï¼ã´³Âç¤¤á¤Ç¡¢¼ª¤Î·Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡È·Ú¤¯°µÇ÷´¶¡É¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â
¢£4. WF-C700N (¥½¥Ë¡¼) ¡È·ÚÎÌ¡ß¾®·¿¡ß¥½¥Ë¡¼NC¡É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹ÆÃ²½¥â¥Ç¥ë
▶SONY WF-C700N¡Ã¹âÀÇ½¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥° / ¾®·¿Àß·× / ¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂÐ±þ
»²¹Í²Á³Ê¡ï11,048
¢ª Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼²Á³Ê ¡ï8,910¡Ê19%OFF¡Ë
¡ú4.1¡Ê1,272·ï¡Ë
·Ú¤¯¤ÆÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤ä¤µ¤·¤¤¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤ÇÃ¯¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª
¡Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍýÍ³¡Ó
¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¯¤Æ¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ä¤±¤Æ¤â¼ª¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤
¥½¥Ë¡¼¤é¤·¤¤¼«Á³¤Ê¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢°µÇ÷´¶¤¬¤Ê¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Î²»¤òåºÎï¤ËÊäÀµ¤¹¤ë¡ÖDSEE¡×¤Ç¡¢²»¼Á¤¬¥ï¥ó¥é¥ó¥¯UP
¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈPC¤ÎÆ±»þÂÔ¤Á¼õ¤±¤¬ÊØÍø
³°²»¤¬¼«Á³¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë
ºÇÂçºÆÀ¸»þ´Ö¡§ºÇÂç7.5»þ´Ö¡Ê¡Ü¥±¡¼¥¹15»þ´Ö¡Ë
¡»¥á¥ê¥Ã¥È:
¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¤Ç²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶
¥½¥Ë¡¼¤é¤·¤¤°ÂÄê¤·¤¿²»¼Á¤È¼«Á³¤Ê¥Î¥¤¥¥ã¥ó
³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¤¬¼«Á³
¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂÐ±þ¡õµÞÂ®½¼ÅÅÂÐ±þ
¢¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È:
¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ü¥±¡¼¥¹¤ÎÁíºÆÀ¸»þ´Ö¤ÏºÇÂç15»þ´Ö¤ÈÃ»¤á
LDAC¡¦aptX¤Ê¤É¤Î¹â²»¼Á¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤ÏÈóÂÐ±þ
¥Î¥¤¥¥ã¥ó¼«ÂÎ¤Ï¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÊWF-1000XM¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤è¤ê¹µ¤¨¤á
¢£5. HA-A30T2 (JVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É) ¾®·¿¡ß·ÚÎÌ¡ßÄ¹»þ´ÖºÆÀ¸¤ÇÉáÃÊ»È¤¤¤ËºÇÅ¬
▶JVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É Victor HA-A30T2-B ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó Bluetooth Ver.5.3 ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥° / ¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È / ¹ç·×27»þ´ÖºÆÀ¸ / ËÉ¿å ¥Ö¥é¥Ã¥¯
»²¹Í²Á³Ê¡ï9,000
¢ª Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼²Á³Ê ¡ï8,100¡Ê10%OFF¡Ë
¡ú4.0¡Ê440·ï¡Ë
¡È¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¤Ç¼ª¤¬Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£°Â¿´¤Î¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡É
¡Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍýÍ³¡Ó
¥¤¥ä¥Û¥óÊÒÂ¦Ìó4.5g¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¼ª¤Ë¤â²÷Å¬¥Õ¥£¥Ã¥È
¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢É÷ÀÚ¤ê²»ÍÞÀ©¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢²°³°ÍøÍÑ¤Ë¶¯¤¤
¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇºÇÂç11»þ´Ö¡¢¹ç·×ºÇÂçÌó27»þ´Ö¤ÎÄ¹»þ´ÖºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½
10Ê¬½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç80Ê¬¤ÎºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¯¥¤¥Ã¥¯½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ
¹â¼§ÎÏ¥Í¥ª¥¸¥à¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈºÎÍÑ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÇÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É
ºÇÂçºÆÀ¸»þ´Ö¡§ºÇÂç27.5»þ´Ö¡Ê¥¤¥ä¥Û¥ó11»þ´Ö¡Ü¥±¡¼¥¹16.5»þ´Ö¡Ë
¡»¥á¥ê¥Ã¥È:
¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¤ÇÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤ÁõÃå´¶
É÷ÀÚ¤ê²»ÍÞÀ©¥â¡¼¥ÉÅëºÜ¤Ç²°³°¤Ë¶¯¤¤
Áû²»²¼¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤Ê¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°
¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³ÂÐ±þ
¢¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¥Ï¥¤¥ì¥¾¡ÊLDAC¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ
ANC¤Î¸ú²Ì¤Ï¾å°Ì¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥Éµ¡¤è¤ê¹µ¤¨¤á
¢£ÌÂ¤Ã¤¿¤é¤É¤ì¤òÁª¤Ö¡© ¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎºÇ¸å¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿5¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ1Ëü±ß°Ê²¼¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤äÄ¹»þ´ÖºÆÀ¸¤È¤¤¤Ã¤¿¾å°Ìµ¡¼ïÊÂ¤ß¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡ª¡¡ÌÂ¤Ã¤¿¤é°Ê²¼¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Áí¹ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Ê¤é¢ªSoundcore P40i¡ÊÄ¹»þ´ÖºÆÀ¸/¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀè¿Êµ¡Ç½¤Ê¤é¢ªEar (a)¡Ê45dB ANC/ChatGPTÏ¢·È¡Ë
ºÇ¶¯¤ÎÀÅ¼ä¤È¹â²»¼Á¤Ê¤é¢ªAir Pro 4¡ÊLDAC/50dB ANC¡Ë
·ÚÎÌ¡¦¾®·¿¤Ç²÷Å¬¤µ½Å»ë¤Ê¤é¢ªWF-C700N¡Ê¥½¥Ë¡¼NC/·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë
¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°Â¿´´¶¤Ê¤é¢ªHA-A30T2¡ÊJVC/É÷ÀÚ¤ê²»ÍÞÀ©¥â¡¼¥É¡Ë
