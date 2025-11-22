パチンコファン感謝デーに群がる人は1等当たっても赤字になるくらい負けている？　くじ配布を待ちわびて金を溶かす人々

11月14、15、16日は全日本遊技事業協同組合連合会。通称全日遊連が主催する全国パチンコ・パチスロファン感謝デーが開催されていた。期間中は決まった時間に協賛店舗を訪れていて、実際に遊技しているお客にスピードくじが配布される。

1等景品はそこそこの家電とか、カタログギフトなどがセレクトされがち。ちなみにパチンコ・パチスロファン感謝デーは打ち手からはおおむねファン感と呼ばれている。

外れには何の特典もないが、当たりを射止めても上位景品以外はもらっても困るものばっかりなので、そこに期待値はない。ちなみに全日遊連以外にも、都道府県ごとに開催するファン感も存在しているが、概要はほとんど同じ。開催時期だけ異なるとおぼえておけばOK。

一応この手のくじあるあるとして「店が意図的に当たりを抜いて客寄せに使っている」という指摘もあるが、別にそんなことはない。1等景品が初日にさっさと出てしまうこともある。そんなせこいことしなくても、ファン感はなぜか来店数が増え、滞在時間も伸びるのだ。（文：松本ミゾレ）

パチンコしつつ、くじも引きたい！ わがままなプレイヤーたち

僕も過去、何度かホールでくじを引いたことはあるが、大体が外れで、ろくな副賞をもらった記憶はない。最後にやったのは2年前かな？ もっと前かもしれないが、ペットボトルを簡単に潰せる便利グッズが当たった。どうしろっていうのよ。そんなもの。

今回のファン感については、SNSをぼんやり眺めてたら開催していることに気が付いた。しかし、厄年なのでギャンブルなんかもっての外。それにくじ引きなんかどうせ当たらないと思い込んでいる夢のない貧乏人なので、普通にスルーしたが、知り合いの依存症は結構足しげく通っては、残念賞のお茶かなんかをゲットしたのだそうだ。

5ちゃんねるにもこのファン感の開催を見越して「お前らもちろんパチンコ行くよな？」というスレッドが立てられていた。スレ主は「ファン感ってほんまに当たりあるんか？」と書き込んでいる。ということは、当人は何か副賞を当てた経験はなさそうだ。

スレッドを読んでいくと「過去に電気ケトルが当たって今も使っている」って書き込みもある。ケトルはいいよね、場所も取らないし。下手に自転車とか当てちゃうと持ち帰るのも簡単じゃないし。

ファン感のくじの時間を待っている間、じわじわ負けているみなさん

ファン感の開催を心底待ちわびている人は恐らくいないだろうが、これがあることでホールに行ってみるか、となるパチンコ客は一定数いる。

ただ、ファン感のくじって毎回の配布時間が決まっていて、大抵は14時ごろと、19時ごろ。2回くじ引きをしたい欲張りさんは、ほとんどずっと店にいて、抽選の時間を待つことになる。当然、遊技客のみが対象なので、何かしら打たないといけない。これは大抵の場合、打ち手に深刻な金銭的負担を強いる。でも彼らは好きで打ってるわけだからね。そこが凄いよね。

たとえ1等景品が当たって、それをハードオフとかに持ち込んだりメルカリ出品しても赤字になるぐらい負けてるような状況でも「くじまだかなあ」って思えるんだもの。

ファン感の日って、本当にこういう、粘る客が多いのは前から不思議だ。もちろん店によっては普段より甘釘調整だったり、中間設定多めで出迎えるってホールもあるだろうけど、そうじゃない店のほうがきっと多いだろうに……。

それだけ、ファン感だからとやってきてくじ配布時間まで遊技している人ってのは、くじに特別な期待感をおぼえているってことかな。まあ、パチンコファンなんてのは何かにつけて打つ理由を欲している人たちだから、ファン感はいい材料なのかもね。