BAMBI WATERのブラックフライデー♡全商品10％オフでお得

BAMBI WATERがZOZOTOWNのブラックフライデーに参加♡11月20日（木）正午から30日（日）まで、公式ストア内の全商品が10％オフ、さらに500円オフクーポンも利用可能です♪人気のスタイルナイトブラやブラ イン サラキャミソールなど、機能性とおしゃれを兼ね備えたQuality Wearをお得に手に入れるチャンスです。

人気ナイトブラで美胸をキープ

通常価格：2,990円（税込）／特別価格：2,691円（税込）

「スタイルナイトブラ」は、外出時もおうちでも快適な着け心地とホールド力を実現。脇高加工で横流れを防止し、特殊加工のリフトパットでバストをしっかりキープします。

H&M Studioのホリデー♡華やか36型限定カプセルコレクション

360°美シルエットのブラトップ＆Tシャツ

通常価格：3,590円（税込）／特別価格：3,231円（税込）

「ブラ イン サラキャミソール」は特許取得(*1)のCOMBINE製法でホールド力と着け心地を両立。アジャスター付きのキャミソールはサラっと軽い素材でオールシーズン活躍。

通常価格：4,590円（税込）／特別価格：4,131円（税込）

「カップ イン クロップドT ロング」もCOMBINE製法で360°美しいシルエットをキープ。短すぎない丈でヘルシーな肌見せが可能です。

あたたかアイテムで冬も快適♪

通常価格：4,290円（税込）／特別価格：3,861円（税込）

「ブライン スーパーヒート インナー クルーネック」は、汗や湿気を吸収し＋3.4℃(*2)の吸湿発熱効果で温かさをキープ。

通常価格：1,990円（税込）／特別価格：1,791円（税込）

「ヒート リブ ソックス」は吸湿発熱素材で寒い日も快適に。外出時もおうちでも使いやすいデザインです。

BAMBI WATERでブラックフライデーを満喫♡

ZOZOTOWNのブラックフライデーでは、BAMBI WATERの全商品が10％オフ、500円クーポンも併用可能です♡

スタイルナイトブラやブラ イン サラキャミソール、カップ付きウェア、ヒートインナーやソックスまで、機能性とおしゃれを兼ね備えたQuality Wearをお得にゲットできるチャンス。

冬の快適スタイルをこの機会に手に入れましょう♪