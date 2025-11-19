BAMBI WATERのブラックフライデー♡全商品10％オフでお得
BAMBI WATERがZOZOTOWNのブラックフライデーに参加♡11月20日（木）正午から30日（日）まで、公式ストア内の全商品が10％オフ、さらに500円オフクーポンも利用可能です♪人気のスタイルナイトブラやブラ イン サラキャミソールなど、機能性とおしゃれを兼ね備えたQuality Wearをお得に手に入れるチャンスです。
人気ナイトブラで美胸をキープ
通常価格：2,990円（税込）／特別価格：2,691円（税込）
「スタイルナイトブラ」は、外出時もおうちでも快適な着け心地とホールド力を実現。脇高加工で横流れを防止し、特殊加工のリフトパットでバストをしっかりキープします。
H&M Studioのホリデー♡華やか36型限定カプセルコレクション
360°美シルエットのブラトップ＆Tシャツ
通常価格：3,590円（税込）／特別価格：3,231円（税込）
「ブラ イン サラキャミソール」は特許取得(*1)のCOMBINE製法でホールド力と着け心地を両立。アジャスター付きのキャミソールはサラっと軽い素材でオールシーズン活躍。
通常価格：4,590円（税込）／特別価格：4,131円（税込）
「カップ イン クロップドT ロング」もCOMBINE製法で360°美しいシルエットをキープ。短すぎない丈でヘルシーな肌見せが可能です。
あたたかアイテムで冬も快適♪
通常価格：4,290円（税込）／特別価格：3,861円（税込）
「ブライン スーパーヒート インナー クルーネック」は、汗や湿気を吸収し＋3.4℃(*2)の吸湿発熱効果で温かさをキープ。
通常価格：1,990円（税込）／特別価格：1,791円（税込）
「ヒート リブ ソックス」は吸湿発熱素材で寒い日も快適に。外出時もおうちでも使いやすいデザインです。
BAMBI WATERでブラックフライデーを満喫♡
ZOZOTOWNのブラックフライデーでは、BAMBI WATERの全商品が10％オフ、500円クーポンも併用可能です♡
スタイルナイトブラやブラ イン サラキャミソール、カップ付きウェア、ヒートインナーやソックスまで、機能性とおしゃれを兼ね備えたQuality Wearをお得にゲットできるチャンス。
冬の快適スタイルをこの機会に手に入れましょう♪